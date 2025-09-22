Savona, al convento dei Cappuccini la premiazione del premio” Benabe”

Savona. Sabato 20 settembre si è svolta presso il convento dei Padri Cappuccini di San Francesco a Savona la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio letterario nazionale “Benabe Cuore a Cuore – Memorial Padre Umberto Vallarino” con autori premiati arrivati da tutta Italia.

Il concorso è stato organizzato per sostenere la Fraternità Francescana Cappuccina e le missioni dei padri all’ estero. Padre Francesco Rossi, il padre guardiano, e padre Sandro Freccero insieme ai confratelli, hanno accolto gli autori in convento e hanno presenziato alla cerimonia. Un clima di pace, di spiritualità e di serenità che è stato molto apprezzato dai presenti.

Il premio ormai è diventato per tante persone un appuntamento speciale e un luogo di incontro per l’anima. Anche quest’ anno non è mancato il saluto del sindaco Marco Russo che da subito ha concesso il patrocinio del Comune al premio ed è sempre sensibile alle iniziative dei Padri Cappuccini. Con l’occasione il sindaco ha consegnato a Carlo e Fabrizio Marchesano, padre e figlio, il Premio Speciale Città di Savona per un racconto scritto a quattro mani sul monumento della “Campana di Rintocchi e Memorie” celebre a tutti i savonesi e ora anche fuori regione grazie alla storia di Carlo e Fabrizio.

Dalla scorsa edizione il premio si avvale della collaborazione di vari artisti locali che donano le loro opere per premiare gli autori vincitori del concorso. La squadra degli artisti è così formata: Stella d’Argento Savona, Francesca Costa illustratrice di libri per bambini per Giunti editore e altre case editrici, Le due mosche bianche negozio di Albissola Marina, Vanessa Cavallaro famosa e talentuosa artista del vetro di Altare, le Ceramiche Mazzotti di Albissola Marina, Jean Canevaro giovane e talentuoso artista di Albisola Superiore, Lorenza Rossi artista savonese, Michelle (Mi-art) di Albissola Marina, Studio Ernan di Albisola Superiore, Valentina Buttiglieri scultrice di Albissola Marina e Gian Genta celebre e poliedrico artista savonese. Sostenitore del premio con alcuni prodotti per la cura dei capelli il negozio Immagine Donna di Rosy Maida.

I Padri con gioia hanno annunciato la quinta edizione del premio che partirà a breve con una nuova sezione dedicata a San Francesco visto gli anniversari importanti del prossimo anno.