Sassello, domenica la quarta edizione della Gimkana Cross

Sassello. Si terrà domenica 14 settembre la quarta edizione della Gimkana Cross a Sassello, un evento motociclistico FMI.

L’evento sarà ospitato nella suggestiva conca dell’Albergare, tra prati e boschi, su un tracciato enduristico avvincente realizzato da Andrea Tissoni insieme allo staff del Motoclub Segno e ai volontari del paese.

La partecipazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni d’Italia; ogni anno, tra questi, figurano piloti di spicco come Kevin Cristino, Davide Soreca, Manuel Ciarlo e Federico Brondi.

Sarà presente un’area espositiva con moto e abbigliamento, gestita da alcune concessionarie e produttori locali. Per chi volesse trascorrere l’intera giornata immerso nella natura, sarà possibile pranzare presso l’agriturismo Romano e bere la birra artigianale di Sassello Elissor.

L’idea dell’evento nasce in occasione del 50º anniversario della storica pista di motocross di Sassello, quando alcuni giovani hanno deciso di ridare vita a quella che era un’antica tradizione, ma soprattutto un evento pensato per riunire gli appassionati di moto enduro: la Gimkana Cross.

La locandina dell’evento