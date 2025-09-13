Sanità Savona, Arboscello (PD): “Bucci prima apre i servizi e dopo si rende conto che manca il personale sanitario per garantirli”

Regione. “Bucci prima promette di riaprire tutti I pronti soccorso o ordina di riaprire i servizi come il Punto primo intervento di Albenga, poi si rende conto che manca il personale sanitario, si preoccupa di reperirlo, ma premette che sarà difficile trovarlo”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello in merito alle notizie sulla carenza di personale per coprire i turni di Punto primo intervento Albenga e Pronto soccorsi.

“Ancora una volta – spiega -, il presidente della Regione si conferma maestro di annunci ad effetto a cui mancano le fondamenta. Da tempo diciamo che la sanità a Savona ha bisogno di essere rafforzata, ma per farlo non basta annunciare l’apertura del PPI h 24, prima serve il personale. Il rischio, diversamente, è di indebolire i presidi di emergenza urgenza già presenti sul terriorio drenando da loro il personale necesario. Lo diciamo da tempo inascoltati, siamo per l’apertura del PPI h24, un servizio importante per il territorio dell’albenganese, ma senza medici e infermieri diventa solo un’apertura sulla carta”.

“Non si possono fare i conti senza l’oste. Ora infatti la ASL 2 deve correre ai ripari e indire un bando per avere personale che copra i turni dell’emergenza urgenza premettendo che sarà difficile reperirlo. Ancora una volta, la disorganizzazione e l’approssimazione di questa destra al governo della Regione, ricade su chi ogni giorno lavora con dedizione e garantisce il diritto alla cura ai cittadini savonesi”, conclude.