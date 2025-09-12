San Paolo di Savona, grido di allarme del Pd: “Profonda preoccupazione per il futuro dell’ospedale”

Savona. Il Partito Democratico di Savona, per voce del segretario comunale Simone Anselmo, “denuncia con fermezza il progressivo e sistematico depauperamento dell’ospedale San Paolo, causato da scelte politiche della giunta regionale e del presidente Marco Bucci”.

“Le scellerate promesse elettorali fatte nel tempo, – hanno proseguito i ‘dem’, – stanno portando a una redistribuzione dei servizi che penalizza fortemente Savona, con trasferimenti, chiusure e indebolimenti delle strutture sanitarie cittadine”.

“Questo processo non solo compromette la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini del territorio, ma grava in maniera insostenibile sul personale sanitario rimasto in organico, già in situazione di grave carenza numerica. Ciò che si sta verificando è inaccettabile: si sta costruendo un sistema sanitario sbilanciato e inefficiente, dove i servizi non seguono più la logica delle necessità del territorio ma quella delle promesse politiche da onorare a qualunque costo”.

Il Partito Democratico chiede “un immediato cambio di rotta, il rafforzamento del personale medico e infermieristico, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e la tutela del presidio ospedaliero savonese come punto di riferimento essenziale per la sanità pubblica della provincia”.

“Non si può giocare con la salute dei cittadini. Siamo al fianco del personale sanitario, dei cittadini e delle istituzioni locali che chiedono a gran voce risposte chiare, trasparenza e una sanità pubblica efficiente e accessibile per tutti”, hanno concluso dal Pd Savona.