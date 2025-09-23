Salone Nautico, bilancio della 65esima edizione. Formenti: “È il più bello del mondo, ma deve essere più raggiungibile”

Liguria. Il 65° Salone Nautico di Genova si è concluso con un bilancio positivo, superando le aspettative. Nonostante manchino ancora i numeri definitivi, a confermarlo è il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, che ha evidenziato la soddisfazione degli espositori in ogni segmento, dai superyacht alla piccola nautica, quest’ultima particolarmente brillante nonostante le difficoltà del settore.

“Il Salone è andato bene, è un salone ormai maturo, è un prodotto pronto già da tempo, adesso bisognerà fare in modo che tutti possano arrivare a usufruirne – ha sottolineato Formenti durante la conferenza stampa di chiusura – gli espositori sono contenti, hanno venduto e questo è quello che a noi interessa. Anche dal pubblico sono arrivati grandi complimenti”.

Ma c’è pure qualche nota dolente. “A livello estetico oggi è il più bel salone al mondo, non ci sono dubbi, ma ora bisogna che tutti dal mondo riescano a poterlo raggiungere. Ne ho parlato sia con il presidente Bucci che con la sindaca Salis, li ho trovati in perfetta sintonia: bisogna avere modo di far arrivare le persone più facilmente. Non credo di dovervi spiegare io che all’aeroporto di Genova è già difficile arrivarci se si è italiani, figuriamoci dall’estero. Si potrebbe arrivare da Milano, ma non c’è una ferrovia veloce. Vogliamo far arrivare il turismo del lusso? Quali sono l’hotel in cui possiamo accoglierlo? Genova è una città meravigliosa, ma non è una destination, abbiamo bisogno che lo diventi”.

Bucci: “Servono più hotel di lusso, Regione pronta a entrare nell’Aeroporto”.

Per il Salone Nautico 2026 non c’è ancora una data, ma si ipotizza uno slittamento verso ottobre. Così come torna d’attualità il tema di una manifestazione parallela al Waterfront, sempre legata al mondo della nautica. “Si sono ipotizzate tante cose, dalla subacquea a un salone delicato ad esempio ai catamarani – ragiona Bucci -. Tutte cose da vedere. Ora non c’è nulla di deciso, stiamo esplorando”.