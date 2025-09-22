  • News24
S.F. Loano, riecco Alessandro Lupo: intensità da vendere e fischi alla “Trap”

Il pari con la Carcarese mostra parte di ciò che il tecnico sta trasmettendo ai rossoblù: un calcio intenso atto a plasmare un'identità forte

L'intervista post S.F. Loano-Carcarese

Loano. Il ritorno di Alessandro Lupo nel mondo delle prime squadre riporta al panorama dilettantistico un allenatore sanguinio, verace e con una grande energia. Vive le partite con talmente tanto trasporto quasi da macinare chilometri nei dintorni della sua area tecnica, usando anche lo “stile Trapattoni” con fischi dall’alto numero di decibel come faceva l’ex allenatore della Juventus.

Alla fine la sua maglia è sudata quasi quanto quella di un giocatore. Lo era ad Albenga, Sanremo, Imperia e lo è ora alla San Francesco Loano.

Il suo obiettivo numero uno è quello di plasmare un’identità forte al suo nuovo gruppo di ragazzi tramite un calcio da vivere con grande intensità.

E il pareggio contro la Carcarese gli ha dato delle buone risposte, tanto da elogiare la prestazione davanti ai microfoni, soprattutto nel primo tempo, apprezzando anche l’atteggiamento feroce dei suoi nonostante l’inferiorità numerica.

Un punto di partenza al quale ora serve dare continuità. Una cosa però è sicura: Lupo è sempre più “caliente”.

