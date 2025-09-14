  • News24
Infortunio

Rocciatrice si infortuna alla caviglia dopo una caduta: soccorsi in azione a Toirano

Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e croce bianca di Borghetto

Toirano. Poco prima delle 16 di oggi, la squadra 51 del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga è intervenuta nel territorio di Toirano per prestare assistenza a una persona infortunata in zona impervia, nell’area dell’ex cava

La segnalazione riguardava una rocciatrice che aveva riportato un trauma alla caviglia a seguito di una caduta. A supporto dell’intervento è stato attivato il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in operazioni in ambienti difficili da raggiungere, e sono stati impiegati mezzi fuoristrada per raggiungere il punto dell’accaduto.

La persona è stata assistita sul posto dal personale sanitario del Soccorso Alpino coadiuvato dai vigili del fuoco, stabilizzata e successivamente trasportata a spalle tramite barella Kong Lecco fino al punto di accesso raggiungibile con i veicoli fuoristrada. Da lì è stata caricata su un mezzo dei Vigili del Fuoco e accompagnata fino all’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto, per il trasferimento in ospedale.

L’intervento si è concluso con la collaborazione tra vigili del fuoco e tecnici del Soccorso Alpino, in coordinamento con il personale sanitario.

