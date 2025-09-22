Riviera Beach Volley, successo a Ceriale per i due tornei in piazza

Ceriale. Dopo una due giorni di sole e grande spettacolo un’arena centrale stracolma di spettatori a Piazza della Vittoria ha visto imporsi al terzo set la coppia Beach Volley Cus Torino formata dal romano Matteo Canegallo (MVP) e l’astigiano Giuliano Manetta sul team Beach Volley Training Torino Fabrizio Mussa e Alessandro Molinero, testa di serie numero uno del torneo. Terzo posto per Andrea Bettucchi, prima banda Pallavolo Liguria, e Marco Albertoni, in grado di sconfiggere i funambolici Simone Furgani e Andrea Taramasco, tra le coppie di casa più accreditate.

Nel serie beach B2 femminile grande prestazione del duo Be.vo San Bartolomeo Valentina Conte e Francesca Magisano che, grazie ad un netto 2-0, hanno superato il team King Kong Mirage Club di Albissola Mare di Giulia Gandolfi e Nicole Villa. Terzo posto per Beach Volley Cus Torino con Denise Poggio e Federica Bolognesi.

“Ringrazio, oltre al Comune di Ceriale, l’assessore allo sport Daniele Gaglioti e gli stabilimenti Lido Azzurro e Bagni Itaglia, uno a uno tutta la squadra Riviera beach volley da Enrico, Carlo, Federico, Chiara, Alessandro e Massimo per l’incredibile lavoro di pulizia sabbia e gestione evento – ha dichiarato il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – è stata una manifestazione di grande pregio tecnico e sportivo con un pubblico delle grandi occasioni”. “Un grandissimo successo – ha commentato entusiasta l’assessore allo sport del Comune di Ceriale Daniele Gaglioti – dalla risposta generale dopo la crescita dell’anno scorso ad oggi vogliamo puntare l’anno prossimo ad una manifestazione ancora più importante con Riviera beach volley”.

Dopo le premiazioni ufficiali a cui hanno partecipato anche il consigliere regionale Fipav Liguria Alessandro Cartasso della nuova giunta Cr guidata da Paolo Bassi e il responsabile regionale Fipav Liguria beach volley e supervisor Yuri Sacco, alle ore 20 tutti i campi erano già stati dismessi in direzione Varazze. Il 27-28 settembre su 8 campi andrà infatti in scena il decimo compleanno Riviera beach Volley con il sabato segnato da un torneo Serie beach 2 maschile e femminile, uno amatoriale B4 2×2 maschile e femminile e la domenica invece dedicata ai misti 2×2 e 4×4. Tutto all’interno della kermesse sportiva Varazze Adventure Festival alla seconda edizione, che riempirà la cittadina Ligure con un contenitore di eventi outdoor.