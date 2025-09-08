Riviera Beach Volley e Pallavolo Liguria, nuova partnership con un primo week-end da 45 coppie

Albissola Marina. Quarantacinque coppie su tre tornei tra Albissola Marina e Varigotti per l’avvio del programma estivo autunnale targato Riviera Beach Volley. Presso i campi dei Lido Spa Resort e Soleluna Beach la tappa serie beach B2 maschile e femminile ad Albissola ha sancito ufficialmente la nuova strategica partnership Riviera beach volley con Pallavolo Liguria, il neonato progetto di volley ligure frutto della fusione di due squadre storiche: il Vbc Savona e il Cus Genova.

Una squadra che scenderà in campo per vincere il campionato di Serie C con elementi del calibro di Enrico Zappavigna e Andrea Bettucchi, quest’ultimo protagonista proprio del B2 maschile di Albissola Marina con un primo posto assieme al socio e calciatore ex Genoa Albertoni Marco con tanto di premio MVP.

Alla premiazione del podio la presidentessa Vbc Savona avvocato Daniela Giaccardi che ha premiato al secondo posto la coppia piemontese Ghio Gabriele e Vinci Ludovico mentre al terzo posto i liguri Daniele Mannella e Dennis Leonelli, quest’ultimo in un periodo di strepitosa forma anche con ottimi risultati alle qualifiche del campionato italiano assoluto. Nel femminile del sabato grande prestazione del duo Crisafulli-Filippini (MVP) che strappano il primo posto alle cuneesi Bonansea-Gay, con un ottimo terzo posto per le giovanissime sorelle Cantamessa.

Primo week end Riviera Beach Volley contraddistinto anche dalla solidarietà con l’evento serie beach Fipav B4 2×2 misto “Riviera for Gaza” con raccolta fondi a vantaggio di Medici senza frontiere realizzato presso i 20 Riviera con la collaborazione di Indaface, realtà organizzativa genovese impegnata nel settore amatoriale. A spuntarla la coppia Nicole Villa e Matteo Panciroli su Boccuni – Oddenino, dopo un torneo di assoluto livello che ha visto anche ospiti a sorpresa a bordo campo il campione del mondo di volley Emanuele Birarelli e la giocatrice di Chieri di A1 Alice De Gradi.

Il calendario Riviera Beach Volley prosegue con un serie B1 1500 presso Ceriale il 20-21 settembre con 3 campi che saranno montati ad hoc presso Piazza della Vittoria e i bagni ITaglia e Lido Azzuro. La partnership strategica con Pallavolo Liguria prosegue con la partecipazione congiunta al VAF, Varazze Adventure Festival del 27-28 settembre durante i quali il Riviera Beach Volley organizza su 8 campi montati sull’arenile varazzino serie beach 2×2 maschile e femminile il sabato e la domenica il grande classico 2×2 e 4×4 misto. Pallavolo Liguria sarà invece impegnata in un triangola la domenica 28 con pallavolo Garlasco e Grafica Amadeo Sanremo presso il palazzetto Girolamo Cravotto.

“E’ una grandissima soddisfazione unire la pallavolo da cui siamo letteralmente nati al beach volley con questa nuova partnership strategica – ha dichiarato il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – siamo certi che Pallavolo Liguria dato il livello tecnico sia della prima squadra sia della dirigenza coinvolta possa rappresentare un nuovo futuro splendente per il volley ligure palcoscenici importanti e ambiziosi”.

Il planning Riviera prosegue infine con un ottobre segnato da 16 campi con il patrocinio del Comune di Laigueglia con la prima edizione “Planet Young Volley” il 4-5 ottobre, un evento interamente dedicato al minibeach volley e al beach volley giovanile in collaborazione e con il patrocinio Fipav Liguria e dei tre comitati territoriali Savona e Imperia, Centro e Levante, con tornei di beach volley 3×3 minibeach volley, 4×4 under 12-14-16 e under 18 affiancato ad attività collaterali tipiche dell’aggregazione di una volta: ping pong, calcio balilla, salto con il sacco, tiro alla fune, rubandiera e tornei collaterali per genitori e accompagnatori 6×6 e torneo genitori e figli

Sarà anche occasione per uno stage della nazionale di sitting volley con tanto di esibizione contro una rappresentativa sitting volley Pallavolo Liguria. Il week end successivo, in contemporanea alla tradizionale sagra del “Salto dell’Acciuga” da 10 mila presenze, torna lo “Spring beach camp”, il clinic di allenamento più grande di Italia in collaborazione con Mba Milano, Cus Torino e Underbeach Novara e altre 8 società di beach volley. In ultima le giornate del 17-18 ottobre segneranno l’avvio del campionato italiano per società con Tappe Gold, Silver e Bronze in contemporanea.

Un piano fuori stagione balneare da 50 campi e 20 tornei per un potenziale da 2.000 partecipanti tra giovanissimi e atleti di beach volley da tutta Italia.