Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Coppa Liguria di 1^ e 2^ Categoria

Eccellenza (2^ giornata)

Arenzano 1 – Fezzanese 1, Busalla 1 – Rivasamba 2, Bogliasco 0 – Genova Calcio 2, Golfoparadiso 1 – Pietra Ligure 1, Millesimo 3 – Athletic Club Albaro 1, San Francesco Loano 0 – Carcarese 0 (la cronaca), Sporting Taggia 0 – Campomorone Sant’Olcese 1, Voltrese Vultur 1 – Molassana Boero 2.

Classifica: Genova Calcio e Campomorone 6; Golfoparadiso, Arenzano, Fezzanese e Pietra Ligure 4; Millesimo, Molassana, Sporting Taggia e Rivasamba 3; Busalla, San Francesco Loano. Athletic Club e Carcarese 1; Voltrese e Bogliasco 0.

Promozione “A” (2^ giornata)

Albissole 2 – Superba 0, Baia Alassio Auxilium 2 – New Bragno 1, Ca de Rissi 1 – Legino 0, Little Club James 1 – Finale 2, Masone 2 – Savona 2 (la cronaca), Pontelungo 3 – Serra Riccò 2, Sampierdarenese 0 – Ceriale 1, Sestrese 4 – Praese 1.

Classifica: Sestrese, Pontelungo e Albissole 6, Savona e Ca de Rissi 4, New Bragno, Ceriale, Finale, Praese e Baia Alassio 3, Masone 2, Serra Riccò e Legino 1, Little Club, Superba e Sampierdarenese 0.

Coppa Italia Prima Categoria (3^ giornata)

Girone 2

Golfodianese 4 – Oneglia 1, Andora – Virtus Sanremese (in corso)

Classifica:

Girone 3

San Filippo Neri – Borghetto (in corso), Cisano – Albingaunia (in corso, cronaca live)

Classifica:

Girone 4

Altarese 0 – Dego 0, Quiliano&Valleggia 2 – Cengio 3

Classifica: Cengio 5, Altarese e Dego 3, Quiliano&Valleggia 2.

Girone 5

Speranza 2 – Sciarbo&Cogo 1, Virtus Don Bosco 1 – Veloce 4.

Classifica: Speranza 9, Veloce 6, Sciarbo&Cogo e Virtus Don Bosco 1.

Coppa Liguria Seconda Categoria (1^ giornata)

Girone B

Villanovese 1 – Borghetto B 2

Riposa: Albingaunia Under21

Girone C

Priamar Liguria 3 – Spotornese 3

Riposa: Nolese

Girone D

Mallare 2 – Giusvalla 0 (la cronaca)

Riposa: Bardineto

Girone E

Pallare 1 – Carcarese U21 1 (la cronaca), Murialdo 1 – Plodio 0.

Girone F

Sassello 4 – Rocchettese 3

Riposa: Alta Val d’Orba