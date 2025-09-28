Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria e Coppa Liguria 2^ Categoria

Eccellenza (3^ giornata)

Carcarese 0 – Pietra Ligure 0 (la cronaca), Athletic Club 1 – Arenzano 0, Campomorone 2 – S.F. Loano 0, Fezzanese 3 – Sporting Taggia 1, Genova Calcio 2 – Golfoparadiso 2, Millesimo 3 – Busalla 0, Molassana 2 – Bogliasco 5, Rivasamba 2 – Voltrese 0.

Classifica: Campomorone 9, Fezzanese e Genova Calcio 7, Millesimo e Rivasamba 6, Golfoparadiso e Pietra Ligure 5, Arenzano e Athletic 4, Bogliasco , Sporting Taggia e Molassana 3, S.F. Loano e Busalla 1, Voltrese 0.

Promozione (3^ giornata)

Ceriale 0 – Little Club James 2, Finale 3 – Pontelungo 0, Masone 0 – Baia Alassio 0, New Bragno 1 – Sestrese 3, Praese 2 – Albissole 2, Serra Riccò 0 – Legino 0, Superba 1 – Ca de Rissi 2, Savona – Sampierdarenese (in corso, la diretta qui).

Classifica: Sestrese 9, Albissole e Ca de Rissi 7, Finale e Pontelungo 6, Savona, Praese e Baia Alassio 4, New Bragno, Little Club, Masone e Ceriale 3, Serra Riccò e Legino 2, Sampierdarenese e Superba 0.

Prima Categoria “A” (1^ giornata)

Altarese 1 – Golfo Dianese 3, Andora 2 – Cisano 3, Bordighera 1 – Ventimiglia 5, Camporosso 3 – Borghetto 2, Oneglia 1 – Virtus Sanremese 4, San Filippo Neri 0 – Cengio 1, Dego – Ospedaletti (in corso), Albingaunia – Quiliano&Valleggia (in corso, la diretta qui).

Prima Categoria “B” (1^giornata)

Audace Camporone 1 – Rossiglionese 2, Olimpic 3 – Speranza 0, Rabona Via dell’Acciaio 0 – Voltri87 2, Valsecca 1 – Old Boys Rensen 1, Dinamo Apparizione 2 – Veloce 1, Pegliese 1 – Multedo 2, Virtus Don Bosco 1 – Sciarbo&Cogo 0, Campese – Bolzanetese (in corso).

Coppa Liguria 2^ Categoria (2^ giornata)

Girone B

Albingaunia U21 1 – Villanovese 0

Classifica: Albingaunia e Borghetto 3, Villanovese 0.

Girone C

Nolese 3 – Priamar Liguria 0

Classifica: Nolese 3, Priamar e Spotornese 1.

Girone D

Giusvalla 0 – Bardineto 0

Classifica: Mallare 3, Giusvalla e Bardineto 1.

Girone E

Carcarese U21 2 – Murialdo 1, Plodio 1 – Pallare 2

Classifica: Carcarese e Pallare 4, Murialdo 3, Plodio 0.

Girone F

Alta Val d’Orba – Sassello (in corso)

Classifica: