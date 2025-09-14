  • News24
Il punto

Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Coppa Liguria Prima Categoria

In Eccellenza, spicca la vittoria del Pietra Ligure in rimonta, in Promozione sagra del goal tra Finale e Albissole, seconda vittoria in coppa per l'Albingaunia

Savona Vs Bragno
Dopo due sconfitte in coppa, netta affermazioni in campionato per il Bragno contro la Sampierdarnese

Eccellenza (1^ giornata)

Athletic Club Albaro 1 – Busalla 1

Campomorone Sant’Olcese 2 – Bogliasco 1

Carcarese 1 – Golfoparadiso 4 (la cronaca)

Fezzanese 2 – Voltrese 1

Genova Calcio 2 – San Francesco Loano 1

Molassana 1 – Sporting Taggia Sanremo 2

Pietra Ligure 2 – Millesimo 1 (la cronaca)

Rivasamba 1 – Arenzano 3

Promozione “A” (1^ giornata)

Ceriale 1 – Sestrese 3
Finale 2 – Albissole  3
Legino 2 – Masone 2
New Bragno Calcio 3 – Sampierdarenese 0
Praese 2 – Little Club James 1
Savona 4 – Baia Alassio Auxilium 0 (la cronaca)
Serra Riccò 2  – Ca De Rissi  2
Superba 1 – Pontelungo 3

Coppa Italia Prima Categoria (2^giornata)

Girone 2

Oneglia 0 – Virtus Sanremese 7 , Golfo Dianese – Andora (in corso)

Classifica:

Girone 3

Albingaunia 3 – Borghetto 1, Cisano – San Filippo Neri (in corso)

Classifica:

Girone 4

Quiliano&Valleggia 2 – Altarese 2, Cengio – Dego (alle 20)

Classifica:

Girone 5

Sciarbo&Cogo 2 – Veloce 4, Speranza 5 – Virtus Don Bosco 0.

Classifica: Speranza 6, Veloce 3, Sciarbo&Cogo e Virtus Don Bosco 1.

 

