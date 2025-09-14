Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Coppa Liguria Prima Categoria

Eccellenza (1^ giornata)
Athletic Club Albaro 1 – Busalla 1
Campomorone Sant’Olcese 2 – Bogliasco 1
Carcarese 1 – Golfoparadiso 4 (la cronaca)
Fezzanese 2 – Voltrese 1
Genova Calcio 2 – San Francesco Loano 1
Molassana 1 – Sporting Taggia Sanremo 2
Pietra Ligure 2 – Millesimo 1 (la cronaca)
Rivasamba 1 – Arenzano 3
Promozione “A” (1^ giornata)
Ceriale 1 – Sestrese 3
Finale 2 – Albissole 3
Legino 2 – Masone 2
New Bragno Calcio 3 – Sampierdarenese 0
Praese 2 – Little Club James 1
Savona 4 – Baia Alassio Auxilium 0 (la cronaca)
Serra Riccò 2 – Ca De Rissi 2
Superba 1 – Pontelungo 3
Coppa Italia Prima Categoria (2^giornata)
Girone 2
Oneglia 0 – Virtus Sanremese 7 , Golfo Dianese – Andora (in corso)
Classifica:
Girone 3
Albingaunia 3 – Borghetto 1, Cisano – San Filippo Neri (in corso)
Classifica:
Girone 4
Quiliano&Valleggia 2 – Altarese 2, Cengio – Dego (alle 20)
Classifica:
Girone 5
Sciarbo&Cogo 2 – Veloce 4, Speranza 5 – Virtus Don Bosco 0.
Classifica: Speranza 6, Veloce 3, Sciarbo&Cogo e Virtus Don Bosco 1.