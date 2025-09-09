  • News24
Riapertura h24 Ppi Albenga, la minoranza: “Grande risultato, la prova che la politica seria non urla”

Il commento degli esponenti dell'opposizione di centro destra dopo l'annuncio della Regione

Ppi Albenga punto primo intervento generica

Albenga. “La riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sulle 24 ore, per tutto l’anno e a partire da questa notte, è il frutto di una politica seria e che non urla, ma che lavora nell’interesse del territorio e dei cittadini albenganesi”.

Lo dichiarano – in una nota congiunta – i consiglieri comunali della minoranza albenganese.

“Un risultato che dobbiamo al presidente di Regione Liguria Marco Bucci, all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, all’assessore regionale Paolo Ripamonti e ai consiglieri regionali del territorio Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo”.

“La sinergia e il dialogo con la Regione hanno portato ancora una volta a risultati concreti, lontani dalle strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle dei cittadini e ben lontane dalle loro reali esigenze” concludono.

