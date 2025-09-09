Riapertura h24 Ppi Albenga, la minoranza: “Grande risultato, la prova che la politica seria non urla”

Albenga. “La riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sulle 24 ore, per tutto l’anno e a partire da questa notte, è il frutto di una politica seria e che non urla, ma che lavora nell’interesse del territorio e dei cittadini albenganesi”.

Lo dichiarano – in una nota congiunta – i consiglieri comunali della minoranza albenganese.

“Un risultato che dobbiamo al presidente di Regione Liguria Marco Bucci, all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, all’assessore regionale Paolo Ripamonti e ai consiglieri regionali del territorio Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo”.

“La sinergia e il dialogo con la Regione hanno portato ancora una volta a risultati concreti, lontani dalle strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle dei cittadini e ben lontane dalle loro reali esigenze” concludono.