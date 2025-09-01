Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, tentato furto: 26enne arrestato dai carabinieri

Pietra Ligure. Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, tentato furto e rifiuto di fornire le proprie generalità. Con queste accuse è stato arrestato a Borgio Verezzi un 26enne di origini sudamericane residente nel cuneese.

I fatti risalgono a ieri, quando i Carabinieri, a seguito di alcune richieste giunte al numero di emergenza NUE 112, che segnalavano prima un tentativo di furto su un’autovettura, poi l’accesso all’interno di un’abitazione privata, da parte di un uomo del quale è stata fornita una sommaria descrizione.

Immediate le ricerche dell’uomo nel comprensorio di Borgio, dove il malvivente è stato poco dopo individuato dai carabinieri mentre cercava di allontanarsi a piedi, con passo spedito.

Vistosi scoperto il malfattore ha tentato di colpire i militari intervenuti con calci e pugni, minacciandoli ripetutamente di morte. Dopo una breve resistenza, i Carabinieri, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale giunta in supporto, sono riusciti a bloccare il malvivente.

Accompagnato presso i locali della Compagnia Carabinieri di Albenga, i militari hanno immediatamente effettuato mirati accertamenti che hanno permesso di appurare che il medesimo era stato denunciato il giorno precedente dai Carabinieri di Finale Ligure in quanto trovato in possesso di una tessera sanitaria, intestata ad una giovane turista che ne aveva denunciato lo smarrimento. Per quanto accertato lo straniero è stato quindi tratto in arresto per ricettazione, tentato furto, resistenza a P.U. e rifiuto di fornire le proprie generalità e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma ingauna.

L’arresto è stato poi convalidato in data odierna dal GIP del Tribunale di Savona e nei confronti dell’uomo è stato altresì disposto il divieto di dimora.