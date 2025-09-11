Regione, Vaccarezza su Albanese: “Gravi le dichiarazioni su Leonardo S.p.A., mosse da estremismo ideologico”.

Regione. “Ho depositato la mozione con cui chiedo al Consiglio regionale e alla Giunta di esprimere ufficialmente la propria deplorazione nei confronti delle dichiarazioni contenute nel Rapporto 2025 della Relatrice Speciale ONU dott.ssa Francesca Albanese, in merito al gruppo industriale Leonardo S.p.A.. La dott.ssa Albanese ha infatti inserito l’azienda, arbitrariamente, nella filiera della presupposta “economia del genocidio”, come da titolo del suo Rapporto. La Relatrice ONU, sin dall’inizio del suo incarico nel 2022, non è nuova a uscite ed affermazioni del genere, che peraltro contrastano palesemente con i doveri di equilibrio ed imparzialità che dovrebbero contraddistinguere i titolari di mandato delle Nazioni Unite”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

“L’ultimo episodio in ordine di tempo – prosegue Vaccarezza – è del 29 e 30 luglio scorsi, quando la dott.ssa Albanese, a margine della presentazione alla Camera e al Senato del suo Rapporto 2025 su invito rispettivamente della deputata M5S Stefania Ascari e della senatrice M5S Alessandra Maiorino, e già questo la dice lunga, si è anche fatta fotografare insieme a Suleiman Hijazi, vicepresidente della ABSPP (Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese), ritenuto vicino all’organizzazione terroristica Hamas, alla quale risulta inneggiare sui suoi canali social”.

“Iniziative come queste, e accuse come quelle presenti nel Rapporto 2025 – sottolinea ancora il consigliere regionale di Forza Italia – continuano a fomentare, in nome di una visione viziata alla radice da elementi pregiudiziali e marcatamente ideologici, un clima di odio che di certo non giova al perseguimento di soluzioni diplomatiche giuste, e rischiano inoltre di arrecare un grave danno ai soggetti industriali messi all’indice dalla dott.ssa Albanese, con potenziali ricadute negative anche dal punto di vista occupazionale”.

“Ricordo che Leonardo S.p.A. – aggiunge Vaccarezza – è un gruppo molto radicato anche in Liguria nei campi dell’elettronica, della difesa, della cyber security, con poli d’eccellenza a Genova e La Spezia, molteplici collaborazioni istituzionali con diversi Enti tra i quali anche Regione Liguria, oltre che partnership con importanti realtà industriali quali Fincantieri, Ansaldo Energia e molte altre, da ultimo quella con Baykar, il gruppo turco che ha rilevato Piaggio Aerospace, e che porterà al rilancio del sito di Villanova d’Albenga. Tutto questo genera in Liguria, tra dipendenti diretti e indotto, oltre 5.000 posti di lavoro”.

“Per tutti questi motivi questo chiedo al Consiglio una presa di posizione netta e alla Giunta di proseguire nella collaborazione e nella partnership già avviata con Leonardo S.p.A.”, conclude l’esponente azzurro.