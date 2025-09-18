Regione, sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata

Liguria. La Direzione Agricoltura della Regione Liguria ha emanato il bando 2025 per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, una grave fitopatia che rischia di compromettere le produzioni vitivinicole liguri.

L’intervento, finanziato con 150 mila euro prevede contributi a favore dei produttori che procederanno al reimpianto o al rimpiazzo delle piante estirpate nei vigneti colpiti.

“La flavescenza dorata è una minaccia concreta per il nostro settore vitivinicolo – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana –. Con questo bando vogliamo garantire un supporto immediato e concreto alle imprese colpite, sostenendo chi investe nel reimpianto e nella prevenzione”.

“È un aiuto mirato che consente di ripristinare il potenziale produttivo e di mantenere vive le nostre vigne, soprattutto nelle aree più soggette al rischio di abbandono”.

Il contributo, che esclude gli interventi di sola estirpazione, pari al 50% della spesa ammissibile, potrà essere richiesto fino al 31 ottobre 2025 attraverso le modalità indicate sul portale www.agriligurianet.it