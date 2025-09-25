  • News24
Regione, al via i nuovi i corsi per diventare accompagnatore turistico

Per iscriversi c'è tempo fino al 28 ottobre. Il corso rilascerà il certificato di abilitazione alla professione che si può esercitare in Italia e anche all'estero

turismo turisti genova de ferrari

Liguria. Al via a fine anno in Liguria al nuovo corso di formazione per diventare guida turistica, o meglio, accompagnatore turistico, avviato dalla Regione Liguria e aperto dallo Studio Aschei.

Il corso, il cui termine per l’iscrizione è fissato al prossimo 28 ottobre, sarà della durata di 280 ore, avrà luogo nella sede genovese di Via XX Settembre 41 e formerà nuovi accompagnatori turistici che saranno muniti di tesserino regionale e verranno iscritti all’elenco regionale. Il corso rilascerà il certificato di abilitazione alla professione che si può esercitare in Italia e anche all’estero.

“Dopo che nel mese di luglio si sono conclusi i sei corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 75 nuove figure alle professioni turistiche tra Guide ambientali escursionistiche, Istruttori Cicloturistici e di Ciclismo Fuoristrada in Mountain Bike, ripartiamo a fine anno con il corso per diventare accompagnatore turistico – ha dichiarato l’assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi ​-. Nella nostra regione si conferma così una grande attenzione per il turismo e per le professioni turistiche, nell’ottica di qualificare sempre maggiormente gli operatori del settore e creare nuove e avvincenti opportunità lavorative per i giovani liguri”.

“L’attivazione dei nuovi corsi di formazione permette di rispondere al crescente fabbisogno di professionisti nel settore del turismo, che rappresenta un vero fiore all’occhiello del nostro territorio – ha detto l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro. – Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni, questo evento conferma la nostra ferma intenzione di continuare a investire in una formazione di alto livello nei settori strategici, per rispondere alle esigenze occupazionali e inserire nuovi profili altamente qualificati”.

L’accompagnatore turistico è la figura professionale che accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. Si assicura che i partecipanti siano soddisfatti del viaggio e raccoglie feedback per migliorare i servizi futuri. Mantiene la coesione del gruppo, facilita l’interazione tra i partecipanti e gestisce i ritmi del viaggio. Presta assistenza ai viaggiatori in caso di malattia, smarrimento di oggetti, problemi con i documenti o altre emergenze, attivando le procedure necessarie. L’attività di accompagnatore turistico è disciplinata dalla Legge Regionale 44 del 1999.

(QUI le info sul corso)

