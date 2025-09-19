Rapinano una donna ad Andora, la gettano a terra e fuggono in auto: fermati dai carabinieri ad Alassio

Andora. Attimi di grande paura per una donna sulla settantina nella mattinata odierna (19 settembre), ad Andora. È stata vittima di aggressione e rapina.

Il fatto si è consumato sulla via Aurelia, nella zona compresa tra il porto andorese e la salita che conduce a Pinamare, tra le 8 e le 9.

Stando a quanto riferito, la donna era a piedi e un’auto, con a bordo due persone (di origine straniera), si è fermata poco distante da lei, come per parcheggiare. E fin qui, nulla di strano.

Ma all’improvviso, uno dei due occupanti del veicolo è sceso e l’ha aggredita, strappandole due collanine d’oro dal collo e gettandola a terra. A quel punto è risalito sulla macchina, che è ripartita a gran velocità in direzione Alassio.

La vittima della rapina ha allertato subito le Forze dell’Ordine e i soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, con i militi che hanno proceduto a medicarla sul posto: la donna, infatti, ha rifiutato il trasporto in ospedale e si è recata subito a fare denuncia.

A quel punto, i carabinieri della Compagnia di Alassio si sono messi sulle tracce dei malviventi e li hanno sorpresi proprio ad Alassio, fermi ad un distributore di benzina.

Alla vista dei militari, il passeggero è sceso e ha tentato una rocambolesca fuga a piedi, durata ben poco: è stato raggiunto subito dai militari.

I carabinieri sono così riusciti a fermare entrambi: ora sono in corso indagini e accertamenti e si attende l’esito delle operazioni.