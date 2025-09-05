Raddoppio a monte Finale-Andora, Quaglieni: “Scelta sbagliata, modernizzare la linea attuale eliminando i passaggi a livello”

Provincia. Sul tema dello spostamento della ferrovia a monte tra Finale Ligure e Andora sono intervenuti nella giornata di ieri su IVG Gianluigi Taboga, Franco Stalla e Lorenzo Michelini (leggi qui l’intervista completa), tutti e tre fermamente contrari alla realizzazione dell’opera così come verrà discussa lunedì prossimo nella Conferenza dei Servizi.

Al fronte dei “no” si aggiunge oggi un altro personaggio molto conosciuto e attivo nel territorio savonese, il professor Pier Franco Quaglieni, presidente del “Centro Pannunzio”.

Spiega il professore: “Ritengo una scelta errata che ha danneggiato le località già interessate dal raddoppio quella procedere all’ulteriore arretramento a monte. Andare in treno a San Remo è oggi un problema perché la stazione è totalmente periferica, quasi fosse un aeroporto”.

“Il raddoppio tra Finale Ligure e Andora – sottolinea Quaglieni – avrà un impatto ancora peggiore. La tratta di 32 chilometri sarà in galleria per 25. Il risparmio di tempo previsto tra Genova e Ventimiglia è di circa mezz’ora , un vantaggio poco significativo. Ovviamente il percorso in galleria annullerebbe la possibilità di vedere i paesaggi e il mare liguri. Sparirebbero del tutto le stazioni di Laigueglia, Ceriale e Borgio. Andrebbero molto lontano dal centro quella di Albenga e le fermate (senza più stazione) di Loano (a 5 chilometri dal centro ) e Pietra, per non parlare della sotterranea di Alassio”.

Conclude Quaglieni: “Un’alternativa al progetto fatto proprio dal ministro Salvini c’è ed è quella di correggere e modernizzare l’attuale linea togliendo molti passaggi a livello senza stravolgere i territori e i servizi. Già oggi è ben visibile il calo di utenza nella parte della linea raddoppiata e il disagio che ha provocato. Addirittura il valore degli immobili è stato modificato da un raddoppio che ha favorito solo le piste ciclabili nate sulla ex ferrovia, ma non ha soddisfatto le esigenze di residenti e turisti. I lavori dovrebbero partire alla fine del 2026. Va tutto rivisto nell’interesse della Liguria e dei cittadini. Il nuovo presidente della Liguria, che non è un politicante ma un uomo del fare, deve intervenire al più presto. Credo sia il caso di aprire il più vasto dibattito possibile”: