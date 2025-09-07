  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disboscamento

Quiliano, polemica sul taglio della vegetazione nel torrente: “In fuga i germani reali”

Solo grazie all’intervento tempestivo dei volontari del Partito Animalista Italiano (PAI) gli animali sono stati ricondotti nell’alveo

ll Comune di Quiliano ha avviato un intervento di taglio massiccio della vegetazione lungo il torrente omonimo, eliminando alberi, canneti e cespugli. “A farne le spese è stata una colonia di germani reali, che da tempo viveva in quell’area e che, privata improvvisamente del proprio ambiente naturale, è stata costretta a fuggire in cerca di verde” denuncia l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

Nella giornata di ieri i germani hanno attraversato la strada, mettendo in pericolo se stessi e gli utenti della viabilità – ciclisti, motociclisti e automobilisti. Solo grazie all’intervento tempestivo dei volontari del Partito Animalista Italiano (PAI) gli animali sono stati ricondotti nell’alveo, ma già questa mattina si è verificato un nuovo tentativo di attraversamento.

“Esprimiamo forte preoccupazione – afferma l’associazione animalista -, insieme al Partito Animalista Italiano (PAI) – e chiederemo al sindaco di Quiliano un immediato intervento a tutela della fauna e della sicurezza stradale. Pur comprendendo l’esigenza di garantire la manutenzione dei corsi d’acqua, non è accettabile un’azione così drastica, che cancella in poche ore un ecosistema e mette in pericolo la vita di animali e cittadini. Non si può parlare di tutela del territorio se, allo stesso tempo, si distruggono gli equilibri naturali che lo rendono vivo”.

“Quello che è successo a Quiliano non è solo un errore tecnico è un segnale culturale. Continuare a considerare la natura come “ingombro da rimuovere” significa ignorare che ogni cespuglio, ogni albero, ogni canneto è rifugio e nutrimento per esseri viventi che hanno pari diritto di esistere. Il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) hanno fatto la loro parte cercando di salvare i germani, ma non possono sostituirsi a un’amministrazione che dovrebbe tutelare sia la sicurezza dei cittadini sia la biodiversità”.

“Se davvero vogliamo parlare di territorio e di comunità, dobbiamo smettere di trattare la fauna selvatica come un fastidio e iniziare a riconoscerla come parte integrante della nostra stessa vita”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.