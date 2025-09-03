Quiliano, l’8 settembre la presentazione della Guida dei Comuni Sostenibili

Quiliano. In occasione della presentazione e dell’inaugurazione del calendario di eventi “Quiliano Natura”, in programma per il mese di settembre, la Città di Quiliano ospiterà un appuntamento di grande rilievo: lunedì 8 settembre, presso la Sala Consiliare del Comune, sarà presentata ufficialmente la nuova edizione della Guida dei Comuni Sostenibili 2025/2026.

L’evento, inizialmente previsto per lunedì 1° settembre, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, mantenendo la medesima sede e modalità di svolgimento.

A illustrare il progetto sarà Maurizio Gazzarri, Direttore Tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili, la più grande associazione europea di enti locali – Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni – impegnati nello sviluppo sostenibile e nell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Città di Quiliano, aderente alla Rete dal 2021, è stata selezionata per il secondo anno consecutivo per far parte della nuova edizione della Guida, insieme ad altri tre Comuni liguri (Sestri Levante, Riomaggiore e Testico), già presenti nell’edizione 2024.

L’ingresso nella Guida è frutto di un impegno concreto e misurabile: ogni anno, infatti, i Comuni aderenti sono chiamati a compilare un questionario di monitoraggio, volto a raccogliere dati su ambiente, economia, società e governance.

Questo processo consente di valutare in modo oggettivo i progressi compiuti sul fronte della sostenibilità, individuare eventuali criticità e migliorare strategie e politiche locali.

La Guida dei Comuni Sostenibili non è solo uno strumento di rendicontazione, ma anche una vetrina delle buone pratiche, progetti virtuosi e iniziative turistiche sostenibili messe in campo dalle amministrazioni locali. È pensata per i cittadini, come invito a riscoprire i territori attraverso forme di turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, ma anche per gli amministratori, che possono trarre ispirazione da esperienze già realizzate.

Nell’occasione, il Direttore Tecnico presenterà inoltre in anteprima i risultati del Rapporto di Sostenibilità 2025 del Comune di Quiliano, offrendo una fotografia aggiornata dell’impegno dell’amministrazione sui temi ambientali, sociali ed economici, e illustrando le azioni intraprese e i progressi registrati nell’ultimo anno.

L’appuntamento è dunque per lunedì 8 settembre, alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Quiliano.

Un’occasione per conoscere da vicino l’impegno della nostra città nel costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.