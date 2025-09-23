Quiliano, inaugurata la nuova scuola primaria statale “Don Nicolò Peluffo”

Quiliano. Nella mattinata di oggi è stata inaugurata la rinnovata scuola primaria statale “Don Nicolò Peluffo” di Quiliano, alla presenza di numerose autorità, rappresentanti istituzionali, associazioni del territorio, genitori e familiari degli alunni. Hanno partecipato all’evento il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, l’assessore alla cultura e ai servizi sociali Nadia Ottonello, l’assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Spotorno–Quiliano, Angela Cascio.

Ad aprire la cerimonia è stata l’assessore Nadia Ottonello, la quale ha ringraziato i presenti e illustrato il programma della mattinata, tra cui la scopertura della targa dedicata alla figura di Don Peluffo.

È poi intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso: “Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine un percorso lungo e non privo di difficoltà. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno: la ditta esecutrice, i docenti, i genitori degli alunni e i dipendenti comunali. I lavori hanno riguardato tre ambiti fondamentali: l’adeguamento strutturale antisismico, l’efficientamento energetico e le opere necessarie per l’ottenimento della certificazione antincendio. Questo rappresenta solo il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione di tutti i plessi scolastici del territorio. Parallelamente, sono già in corso interventi di adeguamento sulla scuola Peressi di Valleggia, e stiamo lavorando per ottenere finanziamenti per interventi sul nido di Valleggia, presso il plesso delle scuole secondarie, e per l’adeguamento sismico della scuola media. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uffici comunali, a partire dal settore lavori pubblici, come pure gli altri settori che hanno collaborato per l’ottima riuscita di questo significativo intervento che, sottolineo, è stato interamente finanziato con fondi dello Stato e del GSE, senza nemmeno un euro di compartecipazione delle finanze comunali, vale a dire dei nostri concittadini”.

È poi intervenuto l’ingegner Giulio Mesiti, responsabile del settore lavori pubblici, il quale, insieme al direttore dei lavori ingegner Federico Rozio, ha illustrato nel dettaglio gli aspetti tecnici del progetto e le tempistiche. Ha inoltre sottolineato come, durante i lavori di ristrutturazione, sia stato possibile riqualificare l’ex sede dei Club Sportivi Quilianesi e alcuni locali del centro servizi polivalente, utilizzati per la delocalizzazione temporanea degli alunni. Questi edifici potranno ora essere destinati stabilmente a servizi di interesse pubblico per la comunità quilianese, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Di seguito, il dirigente scolastico Angela Cascio ha portato i suoi saluti e ha condiviso una riflessione sull’importanza della scuola come luogo non solo di apprendimento delle discipline, ma anche di crescita personale e civica: “Essere bambini è un diritto, e la scuola è lo spazio in cui imparare a essere bravi cittadini e esseri umani”.

A seguire è intervenuto, a nome di Regione Liguria, il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello, il quale ha ribadito l’importanza di investire nei tre pilastri fondamentali della società: famiglia, scuola, sport e tempo libero. L’inaugurazione della scuola primaria statale “Don Nicolò Peluffo” rappresenta infatti un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale e delle istituzioni verso il futuro del territorio e delle nuove generazioni.

A concludere gli interventi istituzionali è stato il sindaco Nicola Isetta: “È davvero emozionante vedere completata la riqualificazione della scuola. Questo edificio ha visto crescere moltissime generazioni quilianesi e rappresenta un vero e proprio valore per tutta la nostra comunità. La scuola è il cuore pulsante di un territorio: investire nella sua qualità significa investire nel futuro dei nostri cittadini”.

Hanno poi preso la parola, uno dopo l’altro, gli alunni della classe quarte dell’istituto, i quali hanno coinvolto tutti i presenti, comprese le decine e decine di genitori e cittadini quilianesi, nella rievocazione della vicenda personale di Don Nicolò Peluffo, martire della Resistenza, e figura centrale nella vita religiosa e sociale della Città di Quiliano per molti anni.

Parroco amato e rispettato, Don Nicolò Peluffo ha infatti dedicato la sua vita alla comunità, con un impegno costante verso l’educazione, i giovani e i più fragili. È ricordato non solo per la sua fede profonda, ma anche per la sua capacità di ascolto, il suo spirito di servizio e la vicinanza concreta alle persone. E per aver dato la sua vita per non tradire i suoi amici, i partigiani che hanno lottato per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista.

È seguita poi, tra gli applausi dei presenti, la scopertura della targa dedicata alla memoria di Don Nicolò Peluffo, ad opera del sindaco Isetta, del consigliere Arboscello e del dirigente scolastico Cascio. La mattinata si è conclusa con la visita della sede rinnovata della scuola, guidata proprio dai suoi protagonisti: gli alunni.