Quiliano, il 23 settembre l’inaugurazione della scuola primaria Don Peluffo

Quiliano. Si svolgerà martedì 23 settembre alle 11 l’inaugurazione della nuova struttura della scuola primaria Don Peluffo di Quiliano e saranno proprio gli alunni della scuola a fare da “piccole guide” accompagnando i presenti in un percorso alla scoperta degli spazi rinnovati, raccontando la loro “nuova” scuola.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’ufficiale riapertura della scuola primaria ‘Don Peluffo’ di Quiliano. Gli interventi realizzati hanno riguardato l’adeguamento strutturale antisismico, l’efficientamento energetico e la prevenzione incendi dell’edificio scolastico” dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta

Aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso: “Abbiamo ottenuto un finanziamento pubblico di circa 1.300.000 euro per l’adeguamento della scuola primaria di Quiliano, di cui 235.000 euro provenienti dal GSE per l’efficientamento energetico e 1.065.000 euro stanziati dal Ministero. I lavori, iniziati a settembre 2023 e completati con successo a giugno 2025, hanno permesso all’istituto di ottenere tutti i livelli di certificazione e sicurezza necessari. Questo intervento rappresenta un importante traguardo nel percorso di messa in sicurezza e rigenerazione degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio. Parallelamente, sono in corso lavori simili presso l’istituto Peressi di Valleggia”.

“Nell’occasione sarà anche inaugurata una targa sulla facciata dell’edificio dedicata a Don Nicolò Peluffo ( Vado Ligure 1919-Vado Ligure 1945) a ricordo del suo sacrificio avvenuto l’8 marzo 1945 sotto i colpi di mitra dei nazifascisti. Sapere chi era e perché gli sia stato dedicato un edificio pubblico come una scuola è un insegnamento doveroso» dichiara l’assessore all’istruzione Nadia Ottonello.