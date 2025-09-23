Quiliano aderisce alla Giornata internazionale per eliminazione delle armi nucleari

Quiliano. Il Comune di Quiliano ha accolto positivamente la richiesta congiunta di ANCI e Croce Rossa Italiana di aderire alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, “per ribadire l’importanza di un impegno condiviso verso un mondo libero da questa minaccia esistenziale”.

In occasione della ricorrenza, venerdì 26 settembre 2025, l’ingresso del Palazzo Comunale sarà illuminato di colore rosso, come segno di sensibilizzazione e vicinanza a questa causa di rilevanza universale.

Quest’anno la Giornata assume un significato ancora più profondo, poiché ricorre l’80° anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki (1945), eventi che causarono conseguenze umanitarie e ambientali devastanti, i cui effetti, in parte, sono ancora visibili oggi.

Con questo gesto simbolico, Quiliano “intende unirsi al messaggio globale di pace e responsabilità, riaffermando il proprio sostegno a ogni iniziativa volta a garantire un futuro sicuro, giusto e sostenibile per le nuove generazioni”.