“Puliamo il mondo” di Legambiente, dipendenti e famiglie di E.ON puliscono il litorale di Savona: raccolti oltre 300kg di rifiuti

Savona. In occasione della 33^ edizione della giornata nazionale “Puliamo il mondo” di Legambiente, sabato 20 settembre si è svolta anche la settima edizione di “Family&Friends”, l’iniziativa di volontariato aziendale di E.ON, player internazionale dell’energia

Oltre 100 persone tra dipendenti e famiglie si sono trovati a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina “Prolungamento a Mare”.

L’attività, realizzata insieme a Legambiente, partner dal 2019, rientra nel più ampio progetto di E.ON “Energy4Blue”, dedicato alla salvaguardia del mare, e ha così permesso di restituire ai cittadini savonesi la spiaggia nella sua naturale bellezza, liberandola da 100 chili di rifiuti ingombranti, 137 chili di rifiuti indifferenziati, 37 chili di plastica, 43 chili di vetro e 2,97 chili di mozziconi di sigarette.

L’iniziativa conferma “l’impegno di E.ON non solo nel settore energetico, ma anche nel promuovere azioni concrete per la tutela dell’ambiente, rafforzando il legame con le comunità locali e sensibilizzando cittadini e dipendenti sull’importanza di preservare il patrimonio naturale”.