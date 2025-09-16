  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Goal

Promozione, Savona. Zunino infiamma già i tifosi: “Fatto vedere che squadra vogliamo essere”

Cristian Fossati: "Da martedì c'è stata più convinzione, in coppa avremmo dovuto gestire meglio i momenti"

Il Savona vince 4 a 0 contro la Baia Alassio convincendo all’esordio in Promozione. Due goal portano le firme di Elia Zunino e Cristian Fossati. L’attaccante ha segnato con una bella sforbiciata su cross di Durante (immagine FotoSportmedia), mentre il centrocampista con un bel tiro da fuori area.

Così Zunino a margine della gara: “Finalmente si è vista la squadra che stiamo cercando di costruire. Siamo felici per la vittoria e per i tifosi”. “Credo che dovremo migliorare nella gestione della partita – aggiunge Fossati -, cosa che non ci è riuscita benissimo in coppa anche per la condizione fisica. Oggi abbiamo gestito i momenti, anche perché non si può attaccare tutta la partita ma serve respirare a volte”.

“Mi trovo bene sia con Rignanese sia con Sassari. Mi piace avere un riferimento davanti. Non ho un obiettivo personale, ma speriamo di raggiungere l’obiettivo”, aggiunge. Come affermato da mister Cola, anche Fossati menziona il confronto di inizio settimana dopo due gare di coppa non prive di difetti: “Da martedì c’è stata più convinzione di dover dare una sterzata”. Qui gli highlights del match.

Più informazioni
leggi anche
Savona vs Baia Alassio
Senza mezzi termini
Promozione, Baia Alassio K.O. Sardo tuona: “Mi vergogno, mai presentato una squadra così brutta”
Generico settembre 2025
Minuto per minuto
Il Savona domina la Baia Alassio, goal di Zunino da applausi: finisce 4 a 0 il debutto in Promozione
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.