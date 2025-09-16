Promozione, Savona. Zunino infiamma già i tifosi: “Fatto vedere che squadra vogliamo essere”

Il Savona vince 4 a 0 contro la Baia Alassio convincendo all’esordio in Promozione. Due goal portano le firme di Elia Zunino e Cristian Fossati. L’attaccante ha segnato con una bella sforbiciata su cross di Durante (immagine FotoSportmedia), mentre il centrocampista con un bel tiro da fuori area.

Così Zunino a margine della gara: “Finalmente si è vista la squadra che stiamo cercando di costruire. Siamo felici per la vittoria e per i tifosi”. “Credo che dovremo migliorare nella gestione della partita – aggiunge Fossati -, cosa che non ci è riuscita benissimo in coppa anche per la condizione fisica. Oggi abbiamo gestito i momenti, anche perché non si può attaccare tutta la partita ma serve respirare a volte”.

“Mi trovo bene sia con Rignanese sia con Sassari. Mi piace avere un riferimento davanti. Non ho un obiettivo personale, ma speriamo di raggiungere l’obiettivo”, aggiunge. Come affermato da mister Cola, anche Fossati menziona il confronto di inizio settimana dopo due gare di coppa non prive di difetti: “Da martedì c’è stata più convinzione di dover dare una sterzata”. Qui gli highlights del match.