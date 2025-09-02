  • News24
Promozione, Bragno. Ferraro chiama rinforzi: “Un giocatore esperto per reparto”

L'allenatore elogia la prestazione dei suoi ragazzi ma reputa la squadra ancora incompleta

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo un gruppo quasi completamente nuovo. Giocavamo contro una buona squadra, di qualità. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi perché si sono impegnati”. Mister Flavio Ferraro non fa drammi dopo la sconfitta 2 a 0 del New Bragno contro l’Albissole nella partita di esordio della Coppa Italia di Promozione.

“Ci vuole tempo con una squadra molto giovane -prosegue l’allenatore -. Abbiamo rischiato parecchio ma abbiamo anche creato tantissime occasioni. Non siamo mai stati fortunati nelle conclusioni, un salvataggio sulla linea e altre situazioni che potevamo gestire meglio. L’Albissole ha meritato però ci meritavamo un goal”.

L’allenatore chiede alla società ancora una sforzo sul mercato: “Cosa migliorare? Speriamo che arrivi qualche giocatore di esperienza perché oggi abbiamo giocato con tanti 2006 e 2007 in campo per tutta la partita. La mancanza di esperienza si paga, un esperto come Diana ci ha punito due volte. Il campionato ci avvicina e ci interessa arrivarci il più presto possibile”.

“Abbiamo bisogno di esperienza – ribadisce -, di un giocatore per reparto. Speriamo che qualcuno venga per darci una mano”.

