Promozione, Bragno. Ferraro chiama rinforzi: “Un giocatore esperto per reparto”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo un gruppo quasi completamente nuovo. Giocavamo contro una buona squadra, di qualità. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi perché si sono impegnati”. Mister Flavio Ferraro non fa drammi dopo la sconfitta 2 a 0 del New Bragno contro l’Albissole nella partita di esordio della Coppa Italia di Promozione.

“Ci vuole tempo con una squadra molto giovane -prosegue l’allenatore -. Abbiamo rischiato parecchio ma abbiamo anche creato tantissime occasioni. Non siamo mai stati fortunati nelle conclusioni, un salvataggio sulla linea e altre situazioni che potevamo gestire meglio. L’Albissole ha meritato però ci meritavamo un goal”.

L’allenatore chiede alla società ancora una sforzo sul mercato: “Cosa migliorare? Speriamo che arrivi qualche giocatore di esperienza perché oggi abbiamo giocato con tanti 2006 e 2007 in campo per tutta la partita. La mancanza di esperienza si paga, un esperto come Diana ci ha punito due volte. Il campionato ci avvicina e ci interessa arrivarci il più presto possibile”.

“Abbiamo bisogno di esperienza – ribadisce -, di un giocatore per reparto. Speriamo che qualcuno venga per darci una mano”.