Promozione, Baia Alassio K.O. Sardo tuona: “Mi vergogno, mai presentato una squadra così brutta”

Vado Ligure. Nessun punto ma soprattutto una prestazione trasparente per la Baia Alassio contro il Savona. I gialloneri, inferiori sul piano tecnico, avrebbero dovuto buttarla sulla lotta. E invece, anche per merito dei biancoblù, al Chittolina si è assistito a un dominio totale dei padroni di casa, che ha portato a un 4 a 0 senza storia. Non trova alibi mister Enrico Sardo, che a fine partita analizza con amarezza una prova in cui non vede nulla da salvare.

“Non ci siamo presentati – dichiara il tecnico -. Sapevamo che per fare risultato contro il Savona bisognava essere quasi perfetti. Avevo sensazioni positive, sbagliate. Quello che mi dà fastidio è l’atteggiamento: confusi, mai cattivi, mai sul pezzo. Da quando alleno è la prima partita in cui non riesco a tirare fuori niente, ne avrei dovuti cambiare 11 all’intervallo“.

Forse non è ancora rodato il passaggio dal giocare per vincere a farlo per salvarsi: “Non siamo capaci a sporcarci. Non ho mai presentato una squadra così brutta, me ne vergogno perché so che cosa possono dare“.

“Eravamo tutti contenti di quello che avevamo fatto nel pre campionato. Non saprei cosa analizzare della partita di oggi, farei due ore al campo tutte le sere fino a domenica prossima. Capisco spegnersi mentalmente in certe situazioni, però in Promozione non ti perdonano“, chiosa.