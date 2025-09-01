Promozione, Albissole a carte coperte. Cattardico: “Obiettivo? La partita col Legino”

Soddisfatto e abbottonatissimo. Mister Cristian Cattardico promuove la prestazione dell’Albissole alla prima ufficiale contro il Bragno in Coppa Italia. I ceramisti si sono imposti 2 a 0 grazie ai goal dell’attaccante e capitano Diana.

“Abbiamo disputato un buona partita, con molte occasioni. Bisognava chiuderla subito. Abbiamo giocato contro una squadra forte, facendo una bella gara. Hanno fatto bene tutti”, commenta.

L’allenatore rimane vago sui miglioramenti che si aspetta e sull’obiettivo della stagione: “Il prossimo obiettivo è la gara di Coppa Italia contro il Legino. Continuiamo a lavorare così”.