Calcio, Prima Categoria: i calendari completi del Girone A e del Girone B

Sono stati resi noti oggi i calendari della Prima Categoria. Le formazioni savonesi sono state inserite come consuetudine nel Girone A e nel Girone B. Due gironi da 16 squadre, il fischio di inizio è il 28 settembre. Di seguito i due gironi.

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026

Albingaunia – Quiliano&Valleggia

Altarese 1929 – Golfo Dianese 1923

Andora 1966 – Cisano

Bordighera Sant Ampelio – Ventimiglia Calcio

Camporosso – Borghetto 1968

Dego Calcio – Ospedaletti Calcio

Oneglia Calcio – Virtus Sanremese

San Filippo Neri Albenga – Cengio

2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026

Borghetto 1968 – Bordighera Sant Ampelio

Cengio – Oneglia Calcio

Cisano – Camporosso

Golfo Dianese 1923 – Andora 1966

Ospedaletti Calcio – Altarese 1929

Quiliano&Valleggia – San Filippo Neri Albenga

Ventimiglia Calcio – Albingaunia

Virtus Sanremes – Dego Calcio

3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026

Albingaunia – Cengio

Altarese 1929 – Andora 1966

Bordighera Sant Ampelio – Quiliano&Valleggia

Camporosso – Ventimiglia Calcio

Cisano – Borghetto 1968

Dego Calcio – Golfo Dianese 1923

Oneglia Calcio – Ospedaletti Calcio

San Filippo Neri Albenga – Virtus Sanremese

4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026

Altarese 1929 – Dego Calcio

Andora 1966 – Oneglia Calcio

Cengio – Camporosso

Golfo Dianese 1923 – San Filippo Neri Albenga

Ospedaletti Calcio – Albingaunia

Quiliano&Valleggia – Borghetto 1968

Ventimiglia Calcio – Cisano

Virtus Sanremese – Bordighera Sant Ampelio

5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026

Albingaunia– Virtus Sanremese

Bordighera Sant Ampelio – Cengio

Borghetto 1968 – Ventimiglia Calcio

Camporosso – Quiliano&Valleggia

Cisano – Altarese 1929

Dego Calcio – Andora 1966

Oneglia Calcio – Golfo Dianese 1923

San Filippo Neri Albenga – Ospedaletti Calcio

6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026

Altarese 1929 – San Filippo Neri Albenga

Andora 1966 – Albingaunia

Cengio – Ventimiglia Calcio

Dego Calcio – Oneglia Calcio

Golfo Dianese 1923 – Bordighera Sant Ampelio

Ospedaletti Calcio – Camporosso

Quiliano&Valleggia – Cisano

Virtus Sanremese – Borghetto 1968

7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026

Albingaunia – Golfo Dianese 1923

Bordighera Sant Ampelio – Ospedaletti Calcio

Borghetto 1968 – Cengio

Camporosso – Virtus Sanremese

Cisano – Dego Calcio

Oneglia Calcio – Altarese 1929

San Filippo Neri Albenga – Andora 1966

Ventimiglia Calcio – Quiliano&Valleggia

8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026

Altarese 1929 – Bordighera Sant Ampelio

Andora 1966 – Camporosso

Cengio – Cisano

Dego Calcio – Albingaunia

Golfo Dianese 1923 – Borghetto 1968

Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga

Ospedaletti Calcio – Ventimiglia Calcio

Virtus Sanremese – Quiliano&Valleggia

9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026

Albingaunia – Altarese 1929

Bordighera Sant Ampelio – Andora 1966

Borghetto 1968 – Ospedaletti Calcio

Camporosso – Golfo Dianese 1923

Cisano – Oneglia Calcio

Quiliano&Valleggia – Cengio

San Filippo Neri Albenga – Dego Calcio

Ventimiglia Calcio – Virtus Sanremese

10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026

Altarese 1929 – Borghetto 1968

Andora 1966 – Ventimiglia Calcio

Dego Calcio – Camporosso

Golfo Dianese 1923 – Quiliano&Valleggia

Oneglia Calcio – Bordighera Sant Ampelio

Ospedaletti Calcio – Cengio

San Filippo Neri Albenga – Albingaunia

Virtus Sanremese – Cisano

11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026

Albingaunia– Oneglia Calcio

Bordighera Sant Ampelio – Dego Calcio

Borghetto 1968 – Andora 1966

Camporosso – Altarese 1929

Cengio – Virtus Sanremese

Cisano – San Filippo Neri Albenga

Quiliano&Valleggia – Ospedaletti Calcio

Ventimiglia Calcio – Golfo Dianese 1923

12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026

Albingaunia – Bordighera Sant Ampelio

Altarese 1929 – Quiliano&Valleggia

Andora 1966 – Cengio

Dego Calcio – Ventimiglia Calcio

Golfo Dianese 1923 – Virtus Sanremese

Oneglia Calcio – Borghetto 1968

Ospedaletti Calcio – Cisano

San Filippo Neri Albenga – Camporosso

13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026

Bordighera Sant Ampelio – San Filippo Neri Albenga

Borghetto 1968 – Dego Calcio

Camporosso – Oneglia Calcio

Cengio – Golfo Dianese 1923

Cisano – Albingaunia

Quiliano&Valleggia – Andora 1966

Ventimiglia Calcio – Altarese 1929

Virtus Sanremese – Ospedaletti Calcio

14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026

Albingaunia – Borghetto 1968

Altarese 1929 – Virtus Sanremese

Andora 1966 – Ospedaletti Calcio

Bordighera Sant Ampelio – Camporosso

Dego Calcio – Cengio

Golfo Dianese 1923 – Cisano

Oneglia Calcio – Quiliano&Valleggia

San Filippo Neri Albenga – Ventimiglia Calcio

15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026

Borghetto 1968 – San Filippo Neri Albenga

Camporosso – Albingaunia

Cengio – Altarese 1929

Cisano – Bordighera Sant Ampelio

Ospedaletti Calcio – Golfo Dianese 1923

Quiliano&Valleggia – Dego Calcio

Ventimiglia Calcio – Oneglia Calcio

Virtus Sanremese – Andora 1966

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026

Audace Campomorone – Rossiglionese

Campese F.B.C. – Bolzanetese Virtus

Dinamo Santiago – Veloce 1910

Olimpic 1971 – Speranza 1912 F.C.

Pegliese – Multedo 1930

Rabona Via Dellacciaio – Voltri 87

Valsecca Sport & Fun – Old Boys Rensen

Virtus Don Bosco – Sciarbo & Cogo Calcio

2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026

Bolzanetese Virtus – Audace Campomorone

Multedo 1930 – Campese F.B.C.

Old Boys Rensen – Virtus Don Bosco

Rossiglionese – Valsecca Sport & Fun

Sciarbo & Cogo Calcio – Olimpic 1971

Speranza 1912 F.C. – Dinamo Santiago

Veloce 1910 – Rabona Via Dellacciaio

Voltri 87 – Pegliese

3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026

Campese F.B.C. – Audace Campomorone

Dinamo Santiago – Voltri 87

Olimpic 1971 – Veloce 1910

Pegliese – Bolzanetese Virtus

Rabona Via Dellacciaio – Multedo 1930

Rossiglionese – Old Boys Rensen

Valsecca Sport & Fun – Sciarbo & Cogo Calcio

Virtus Don Bosco – Speranza 1912 F.C.

4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026

Audace Campomorone – Rabona Via Dellacciaio

Bolzanetese Virtus – Dinamo Santiago

Campese F.B.C. – Pegliese

Multedo 1930 – Olimpic 1971

Sciarbo & Cogo Calcio – Rossiglionese

Speranza 1912 F.C. – Old Boys Rensen

Veloce 1910 – Valsecca Sport & Fun

Voltri 87 – Virtus Don Bosco

5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026

Dinamo Santiago – Multedo 1930

Old Boys Rensen – Sciarbo & Cogo Calcio

Olimpic 1971 – Voltri 87

Pegliese – Audace Campomorone

Rabona Via Dellacciaio – Bolzanetese Virtus

Rossiglionese – Campese F.B.C.

Valsecca Sport & Fun – Speranza 1912 F.C.

Virtus Don Bosco – Veloce 1910

6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026

Audace Campomorone – Olimpic 1971

Bolzanetese Virtus – Virtus Don Bosco

Campese F.B.C. – Dinamo Santiago

Multedo 1930 – Valsecca Sport & Fun

Pegliese – Rabona Via Dellacciaio

Speranza 1912 F.C. – Rossiglionese

Veloce 1910 – Sciarbo & Cogo Calcio

Voltri 87 – Old Boys Rensen

7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026

Dinamo Santiago – Audace Campomorone

Old Boys Rensen – Veloce 1910

Olimpic 1971 – Bolzanetese Virtus

Rabona Via Dellacciaio – Campese F.B.C.

Rossiglionese – Pegliese

Sciarbo & Cogo Calcio – Speranza 1912 F.C.

Valsecca Sport & Fun – Voltri 87

Virtus Don Bosco – Multedo 1930

8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026

Audace Campomorone – Valsecca Sport & Fun

Bolzanetese Virtus – Old Boys Rensen

Campese F.B.C. – Virtus Don Bosco

Multedo 1930 – Sciarbo & Cogo Calcio

Pegliese – Olimpic 1971

Rabona Via Dellacciaio – Dinamo Santiago

Veloce 1910 – Rossiglionese

Voltri 87 – Speranza 1912 F.C.

9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026

Dinamo Santiago – Pegliese

Old Boys Rensen – Multedo 1930

Olimpic 1971 – Campese F.B.C.

Rossiglionese – Rabona Via Dellacciaio

Sciarbo & Cogo Calcio – Voltri 87

Speranza 1912 F.C. – Veloce 1910

Valsecca Sport & Fun – Bolzanetese Virtus

Virtus Don Bosco – Audace Campomorone

10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026

Audace Campomorone – Sciarbo & Cogo Calcio

Bolzanetese Virtus – Speranza 1912 F.C.

Campese F.B.C. – Old Boys Rensen

Dinamo Santiago – Olimpic 1971

Multedo 1930 – Veloce 1910

Pegliese – Valsecca Sport & Fun

Rabona Via Dellacciaio – Virtus Don Bosco

Voltri 87 – Rossiglionese

11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026

Old Boys Rensen – Audace Campomorone

Olimpic 1971 – Rabona Via Dellacciaio

Rossiglionese – Dinamo Santiago

Sciarbo & Cogo Calcio – Bolzanetese Virtus

Speranza 1912 F.C. – Multedo 1930

Valsecca Sport & Fun – Campese F.B.C.

Veloce 1910 – Voltri 87

Virtus Don Bosco – Pegliese

12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026

Audace Campomorone – Veloce 1910

Bolzanetese Virtus – Voltri 87

Campese F.B.C. – Speranza 1912 F.C.

Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun

Multedo 1930 – Rossiglionese

Olimpic 1971 – Virtus Don Bosco

Pegliese – Sciarbo & Cogo Calcio

Rabona Via Dellacciaio – Old Boys Rensen

13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026

Old Boys Rensen – Pegliese

Rossiglionese – Olimpic 1971

Sciarbo & Cogo Calcio – Campese F.B.C.

Speranza 1912 F.C. – Audace Campomorone

Valsecca Sport & Fun – Rabona Via Dellacciaio

Veloce 1910 – Bolzanetese Virtus

Virtus Don Bosco – Dinamo Santiago

Voltri 87 – Multedo 1930

14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026

Audace Campomorone – Multedo 1930

Bolzanetese Virtus – Rossiglionese

Campese F.B.C. – Voltri 87

Dinamo Santiago – Sciarbo & Cogo Calcio

Olimpic 1971 – Old Boys Rensen

Pegliese – Veloce 1910

Rabona Via Dellacciaio – Speranza 1912 F.C.

Virtus Don Bosco – Valsecca Sport & Fun

15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026