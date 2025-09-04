  • News24
Calendario completo

Calcio, Prima Categoria: i calendari completi del Girone A e del Girone B

L'Albingaunia esordisce in casa contro il Quiliano&Valleggia, sfida inedita per la Veloce ospite della Dinamo Santiago

Albingaunia vs Sanremese: la fotogallery

Sono stati resi noti oggi i calendari della Prima Categoria. Le formazioni savonesi sono state inserite come consuetudine nel Girone A e nel Girone B. Due gironi da 16 squadre, il fischio di inizio è il 28 settembre. Di seguito i due gironi.

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026

  • Albingaunia – Quiliano&Valleggia

  • Altarese 1929 – Golfo Dianese 1923

  • Andora 1966 – Cisano

  • Bordighera Sant Ampelio – Ventimiglia Calcio

  • Camporosso – Borghetto 1968

  • Dego Calcio – Ospedaletti Calcio

  • Oneglia Calcio – Virtus Sanremese

  • San Filippo Neri Albenga – Cengio

2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026

  • Borghetto 1968 – Bordighera Sant Ampelio

  • Cengio – Oneglia Calcio

  • Cisano – Camporosso

  • Golfo Dianese 1923 – Andora 1966

  • Ospedaletti Calcio – Altarese 1929

  • Quiliano&Valleggia – San Filippo Neri Albenga

  • Ventimiglia Calcio – Albingaunia

  • Virtus Sanremes – Dego Calcio

3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026

  • Albingaunia – Cengio

  • Altarese 1929 – Andora 1966

  • Bordighera Sant Ampelio – Quiliano&Valleggia

  • Camporosso – Ventimiglia Calcio

  • Cisano – Borghetto 1968

  • Dego Calcio – Golfo Dianese 1923

  • Oneglia Calcio – Ospedaletti Calcio

  • San Filippo Neri Albenga – Virtus Sanremese

4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026

  • Altarese 1929 – Dego Calcio

  • Andora 1966 – Oneglia Calcio

  • Cengio – Camporosso

  • Golfo Dianese 1923 – San Filippo Neri Albenga

  • Ospedaletti Calcio – Albingaunia

  • Quiliano&Valleggia – Borghetto 1968

  • Ventimiglia Calcio – Cisano

  • Virtus Sanremese – Bordighera Sant Ampelio

5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026

  • Albingaunia– Virtus Sanremese

  • Bordighera Sant Ampelio – Cengio

  • Borghetto 1968 – Ventimiglia Calcio

  • Camporosso – Quiliano&Valleggia

  • Cisano – Altarese 1929

  • Dego Calcio – Andora 1966

  • Oneglia Calcio – Golfo Dianese 1923

  • San Filippo Neri Albenga – Ospedaletti Calcio

6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026

  • Altarese 1929 – San Filippo Neri Albenga

  • Andora 1966 – Albingaunia

  • Cengio – Ventimiglia Calcio

  • Dego Calcio – Oneglia Calcio

  • Golfo Dianese 1923 – Bordighera Sant Ampelio

  • Ospedaletti Calcio – Camporosso

  • Quiliano&Valleggia – Cisano

  • Virtus Sanremese – Borghetto 1968

7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026

  • Albingaunia – Golfo Dianese 1923

  • Bordighera Sant Ampelio – Ospedaletti Calcio

  • Borghetto 1968 – Cengio

  • Camporosso – Virtus Sanremese

  • Cisano – Dego Calcio

  • Oneglia Calcio – Altarese 1929

  • San Filippo Neri Albenga – Andora 1966

  • Ventimiglia Calcio – Quiliano&Valleggia

8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026

  • Altarese 1929 – Bordighera Sant Ampelio

  • Andora 1966 – Camporosso

  • Cengio – Cisano

  • Dego Calcio – Albingaunia

  • Golfo Dianese 1923 – Borghetto 1968

  • Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga

  • Ospedaletti Calcio – Ventimiglia Calcio

  • Virtus Sanremese – Quiliano&Valleggia

9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026

  • Albingaunia – Altarese 1929

  • Bordighera Sant Ampelio – Andora 1966

  • Borghetto 1968 – Ospedaletti Calcio

  • Camporosso – Golfo Dianese 1923

  • Cisano – Oneglia Calcio

  • Quiliano&Valleggia – Cengio

  • San Filippo Neri Albenga – Dego Calcio

  • Ventimiglia Calcio – Virtus Sanremese

10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026

  • Altarese 1929 – Borghetto 1968

  • Andora 1966 – Ventimiglia Calcio

  • Dego Calcio – Camporosso

  • Golfo Dianese 1923 – Quiliano&Valleggia

  • Oneglia Calcio – Bordighera Sant Ampelio

  • Ospedaletti Calcio – Cengio

  • San Filippo Neri Albenga – Albingaunia

  • Virtus Sanremese – Cisano

11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026

  • Albingaunia– Oneglia Calcio

  • Bordighera Sant Ampelio – Dego Calcio

  • Borghetto 1968 – Andora 1966

  • Camporosso – Altarese 1929

  • Cengio – Virtus Sanremese

  • Cisano – San Filippo Neri Albenga

  • Quiliano&Valleggia – Ospedaletti Calcio

  • Ventimiglia Calcio – Golfo Dianese 1923

12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026

  • Albingaunia – Bordighera Sant Ampelio

  • Altarese 1929 – Quiliano&Valleggia

  • Andora 1966 – Cengio

  • Dego Calcio – Ventimiglia Calcio

  • Golfo Dianese 1923 – Virtus Sanremese

  • Oneglia Calcio – Borghetto 1968

  • Ospedaletti Calcio – Cisano

  • San Filippo Neri Albenga – Camporosso

13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026

  • Bordighera Sant Ampelio – San Filippo Neri Albenga

  • Borghetto 1968 – Dego Calcio

  • Camporosso – Oneglia Calcio

  • Cengio – Golfo Dianese 1923

  • Cisano – Albingaunia

  • Quiliano&Valleggia – Andora 1966

  • Ventimiglia Calcio – Altarese 1929

  • Virtus Sanremese – Ospedaletti Calcio

14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026

  • Albingaunia – Borghetto 1968

  • Altarese 1929 – Virtus Sanremese

  • Andora 1966 – Ospedaletti Calcio

  • Bordighera Sant Ampelio – Camporosso

  • Dego Calcio – Cengio

  • Golfo Dianese 1923 – Cisano

  • Oneglia Calcio – Quiliano&Valleggia

  • San Filippo Neri Albenga – Ventimiglia Calcio

15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026

  • Borghetto 1968 – San Filippo Neri Albenga

  • Camporosso – Albingaunia

  • Cengio – Altarese 1929

  • Cisano – Bordighera Sant Ampelio

  • Ospedaletti Calcio – Golfo Dianese 1923

  • Quiliano&Valleggia – Dego Calcio

  • Ventimiglia Calcio – Oneglia Calcio

  • Virtus Sanremese – Andora 1966

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026

  • Audace Campomorone – Rossiglionese

  • Campese F.B.C. – Bolzanetese Virtus

  • Dinamo Santiago – Veloce 1910

  • Olimpic 1971 – Speranza 1912 F.C.

  • Pegliese – Multedo 1930

  • Rabona Via Dellacciaio – Voltri 87

  • Valsecca Sport & Fun – Old Boys Rensen

  • Virtus Don Bosco – Sciarbo & Cogo Calcio

2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026

  • Bolzanetese Virtus – Audace Campomorone

  • Multedo 1930 – Campese F.B.C.

  • Old Boys Rensen – Virtus Don Bosco

  • Rossiglionese – Valsecca Sport & Fun

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Olimpic 1971

  • Speranza 1912 F.C. – Dinamo Santiago

  • Veloce 1910 – Rabona Via Dellacciaio

  • Voltri 87 – Pegliese

3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026

  • Campese F.B.C. – Audace Campomorone

  • Dinamo Santiago – Voltri 87

  • Olimpic 1971 – Veloce 1910

  • Pegliese – Bolzanetese Virtus

  • Rabona Via Dellacciaio – Multedo 1930

  • Rossiglionese – Old Boys Rensen

  • Valsecca Sport & Fun – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Virtus Don Bosco – Speranza 1912 F.C.

4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026

  • Audace Campomorone – Rabona Via Dellacciaio

  • Bolzanetese Virtus – Dinamo Santiago

  • Campese F.B.C. – Pegliese

  • Multedo 1930 – Olimpic 1971

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Rossiglionese

  • Speranza 1912 F.C. – Old Boys Rensen

  • Veloce 1910 – Valsecca Sport & Fun

  • Voltri 87 – Virtus Don Bosco

5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026

  • Dinamo Santiago – Multedo 1930

  • Old Boys Rensen – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Olimpic 1971 – Voltri 87

  • Pegliese – Audace Campomorone

  • Rabona Via Dellacciaio – Bolzanetese Virtus

  • Rossiglionese – Campese F.B.C.

  • Valsecca Sport & Fun – Speranza 1912 F.C.

  • Virtus Don Bosco – Veloce 1910

6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026

  • Audace Campomorone – Olimpic 1971

  • Bolzanetese Virtus – Virtus Don Bosco

  • Campese F.B.C. – Dinamo Santiago

  • Multedo 1930 – Valsecca Sport & Fun

  • Pegliese – Rabona Via Dellacciaio

  • Speranza 1912 F.C. – Rossiglionese

  • Veloce 1910 – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Voltri 87 – Old Boys Rensen

7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026

  • Dinamo Santiago – Audace Campomorone

  • Old Boys Rensen – Veloce 1910

  • Olimpic 1971 – Bolzanetese Virtus

  • Rabona Via Dellacciaio – Campese F.B.C.

  • Rossiglionese – Pegliese

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Speranza 1912 F.C.

  • Valsecca Sport & Fun – Voltri 87

  • Virtus Don Bosco – Multedo 1930

8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026

  • Audace Campomorone – Valsecca Sport & Fun

  • Bolzanetese Virtus – Old Boys Rensen

  • Campese F.B.C. – Virtus Don Bosco

  • Multedo 1930 – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Pegliese – Olimpic 1971

  • Rabona Via Dellacciaio – Dinamo Santiago

  • Veloce 1910 – Rossiglionese

  • Voltri 87 – Speranza 1912 F.C.

9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026

  • Dinamo Santiago – Pegliese

  • Old Boys Rensen – Multedo 1930

  • Olimpic 1971 – Campese F.B.C.

  • Rossiglionese – Rabona Via Dellacciaio

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Voltri 87

  • Speranza 1912 F.C. – Veloce 1910

  • Valsecca Sport & Fun – Bolzanetese Virtus

  • Virtus Don Bosco – Audace Campomorone

10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026

  • Audace Campomorone – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Bolzanetese Virtus – Speranza 1912 F.C.

  • Campese F.B.C. – Old Boys Rensen

  • Dinamo Santiago – Olimpic 1971

  • Multedo 1930 – Veloce 1910

  • Pegliese – Valsecca Sport & Fun

  • Rabona Via Dellacciaio – Virtus Don Bosco

  • Voltri 87 – Rossiglionese

11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026

  • Old Boys Rensen – Audace Campomorone

  • Olimpic 1971 – Rabona Via Dellacciaio

  • Rossiglionese – Dinamo Santiago

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Bolzanetese Virtus

  • Speranza 1912 F.C. – Multedo 1930

  • Valsecca Sport & Fun – Campese F.B.C.

  • Veloce 1910 – Voltri 87

  • Virtus Don Bosco – Pegliese

12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026

  • Audace Campomorone – Veloce 1910

  • Bolzanetese Virtus – Voltri 87

  • Campese F.B.C. – Speranza 1912 F.C.

  • Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun

  • Multedo 1930 – Rossiglionese

  • Olimpic 1971 – Virtus Don Bosco

  • Pegliese – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Rabona Via Dellacciaio – Old Boys Rensen

13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026

  • Old Boys Rensen – Pegliese

  • Rossiglionese – Olimpic 1971

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Campese F.B.C.

  • Speranza 1912 F.C. – Audace Campomorone

  • Valsecca Sport & Fun – Rabona Via Dellacciaio

  • Veloce 1910 – Bolzanetese Virtus

  • Virtus Don Bosco – Dinamo Santiago

  • Voltri 87 – Multedo 1930

14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026

  • Audace Campomorone – Multedo 1930

  • Bolzanetese Virtus – Rossiglionese

  • Campese F.B.C. – Voltri 87

  • Dinamo Santiago – Sciarbo & Cogo Calcio

  • Olimpic 1971 – Old Boys Rensen

  • Pegliese – Veloce 1910

  • Rabona Via Dellacciaio – Speranza 1912 F.C.

  • Virtus Don Bosco – Valsecca Sport & Fun

15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026

  • Multedo 1930 – Bolzanetese Virtus

  • Old Boys Rensen – Dinamo Santiago

  • Rossiglionese – Virtus Don Bosco

  • Sciarbo & Cogo Calcio – Rabona Via Dellacciaio

  • Speranza 1912 F.C. – Pegliese

  • Valsecca Sport & Fun – Olimpic 1971

  • Veloce 1910 – Campese F.B.C.

  • Voltri 87 – Audace Campomorone

 

