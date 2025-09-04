Calcio, Prima Categoria: i calendari completi del Girone A e del Girone B

Sono stati resi noti oggi i calendari della Prima Categoria. Le formazioni savonesi sono state inserite come consuetudine nel Girone A e nel Girone B. Due gironi da 16 squadre, il fischio di inizio è il 28 settembre. Di seguito i due gironi.
IL CALENDARIO DEL GIRONE A
1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026
-
Albingaunia – Quiliano&Valleggia
-
Altarese 1929 – Golfo Dianese 1923
-
Andora 1966 – Cisano
-
Bordighera Sant Ampelio – Ventimiglia Calcio
-
Camporosso – Borghetto 1968
-
Dego Calcio – Ospedaletti Calcio
-
Oneglia Calcio – Virtus Sanremese
-
San Filippo Neri Albenga – Cengio
2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026
-
Borghetto 1968 – Bordighera Sant Ampelio
-
Cengio – Oneglia Calcio
-
Cisano – Camporosso
-
Golfo Dianese 1923 – Andora 1966
-
Ospedaletti Calcio – Altarese 1929
-
Quiliano&Valleggia – San Filippo Neri Albenga
-
Ventimiglia Calcio – Albingaunia
-
Virtus Sanremes – Dego Calcio
3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026
-
Albingaunia – Cengio
-
Altarese 1929 – Andora 1966
-
Bordighera Sant Ampelio – Quiliano&Valleggia
-
Camporosso – Ventimiglia Calcio
-
Cisano – Borghetto 1968
-
Dego Calcio – Golfo Dianese 1923
-
Oneglia Calcio – Ospedaletti Calcio
-
San Filippo Neri Albenga – Virtus Sanremese
4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026
-
Altarese 1929 – Dego Calcio
-
Andora 1966 – Oneglia Calcio
-
Cengio – Camporosso
-
Golfo Dianese 1923 – San Filippo Neri Albenga
-
Ospedaletti Calcio – Albingaunia
-
Quiliano&Valleggia – Borghetto 1968
-
Ventimiglia Calcio – Cisano
-
Virtus Sanremese – Bordighera Sant Ampelio
5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026
-
Albingaunia– Virtus Sanremese
-
Bordighera Sant Ampelio – Cengio
-
Borghetto 1968 – Ventimiglia Calcio
-
Camporosso – Quiliano&Valleggia
-
Cisano – Altarese 1929
-
Dego Calcio – Andora 1966
-
Oneglia Calcio – Golfo Dianese 1923
-
San Filippo Neri Albenga – Ospedaletti Calcio
6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026
-
Altarese 1929 – San Filippo Neri Albenga
-
Andora 1966 – Albingaunia
-
Cengio – Ventimiglia Calcio
-
Dego Calcio – Oneglia Calcio
-
Golfo Dianese 1923 – Bordighera Sant Ampelio
-
Ospedaletti Calcio – Camporosso
-
Quiliano&Valleggia – Cisano
-
Virtus Sanremese – Borghetto 1968
7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026
-
Albingaunia – Golfo Dianese 1923
-
Bordighera Sant Ampelio – Ospedaletti Calcio
-
Borghetto 1968 – Cengio
-
Camporosso – Virtus Sanremese
-
Cisano – Dego Calcio
-
Oneglia Calcio – Altarese 1929
-
San Filippo Neri Albenga – Andora 1966
-
Ventimiglia Calcio – Quiliano&Valleggia
8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026
-
Altarese 1929 – Bordighera Sant Ampelio
-
Andora 1966 – Camporosso
-
Cengio – Cisano
-
Dego Calcio – Albingaunia
-
Golfo Dianese 1923 – Borghetto 1968
-
Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga
-
Ospedaletti Calcio – Ventimiglia Calcio
-
Virtus Sanremese – Quiliano&Valleggia
9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026
-
Albingaunia – Altarese 1929
-
Bordighera Sant Ampelio – Andora 1966
-
Borghetto 1968 – Ospedaletti Calcio
-
Camporosso – Golfo Dianese 1923
-
Cisano – Oneglia Calcio
-
Quiliano&Valleggia – Cengio
-
San Filippo Neri Albenga – Dego Calcio
-
Ventimiglia Calcio – Virtus Sanremese
10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026
-
Altarese 1929 – Borghetto 1968
-
Andora 1966 – Ventimiglia Calcio
-
Dego Calcio – Camporosso
-
Golfo Dianese 1923 – Quiliano&Valleggia
-
Oneglia Calcio – Bordighera Sant Ampelio
-
Ospedaletti Calcio – Cengio
-
San Filippo Neri Albenga – Albingaunia
-
Virtus Sanremese – Cisano
11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026
-
Albingaunia– Oneglia Calcio
-
Bordighera Sant Ampelio – Dego Calcio
-
Borghetto 1968 – Andora 1966
-
Camporosso – Altarese 1929
-
Cengio – Virtus Sanremese
-
Cisano – San Filippo Neri Albenga
-
Quiliano&Valleggia – Ospedaletti Calcio
-
Ventimiglia Calcio – Golfo Dianese 1923
12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026
-
Albingaunia – Bordighera Sant Ampelio
-
Altarese 1929 – Quiliano&Valleggia
-
Andora 1966 – Cengio
-
Dego Calcio – Ventimiglia Calcio
-
Golfo Dianese 1923 – Virtus Sanremese
-
Oneglia Calcio – Borghetto 1968
-
Ospedaletti Calcio – Cisano
-
San Filippo Neri Albenga – Camporosso
13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026
-
Bordighera Sant Ampelio – San Filippo Neri Albenga
-
Borghetto 1968 – Dego Calcio
-
Camporosso – Oneglia Calcio
-
Cengio – Golfo Dianese 1923
-
Cisano – Albingaunia
-
Quiliano&Valleggia – Andora 1966
-
Ventimiglia Calcio – Altarese 1929
-
Virtus Sanremese – Ospedaletti Calcio
14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026
-
Albingaunia – Borghetto 1968
-
Altarese 1929 – Virtus Sanremese
-
Andora 1966 – Ospedaletti Calcio
-
Bordighera Sant Ampelio – Camporosso
-
Dego Calcio – Cengio
-
Golfo Dianese 1923 – Cisano
-
Oneglia Calcio – Quiliano&Valleggia
-
San Filippo Neri Albenga – Ventimiglia Calcio
15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026
-
Borghetto 1968 – San Filippo Neri Albenga
-
Camporosso – Albingaunia
-
Cengio – Altarese 1929
-
Cisano – Bordighera Sant Ampelio
-
Ospedaletti Calcio – Golfo Dianese 1923
-
Quiliano&Valleggia – Dego Calcio
-
Ventimiglia Calcio – Oneglia Calcio
-
Virtus Sanremese – Andora 1966
IL CALENDARIO DEL GIRONE B
1ª Giornata – 28 Set. 2025 / 25 Gen. 2026
-
Audace Campomorone – Rossiglionese
-
Campese F.B.C. – Bolzanetese Virtus
-
Dinamo Santiago – Veloce 1910
-
Olimpic 1971 – Speranza 1912 F.C.
-
Pegliese – Multedo 1930
-
Rabona Via Dellacciaio – Voltri 87
-
Valsecca Sport & Fun – Old Boys Rensen
-
Virtus Don Bosco – Sciarbo & Cogo Calcio
2ª Giornata – 05 Ott. 2025 / 01 Feb. 2026
-
Bolzanetese Virtus – Audace Campomorone
-
Multedo 1930 – Campese F.B.C.
-
Old Boys Rensen – Virtus Don Bosco
-
Rossiglionese – Valsecca Sport & Fun
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Olimpic 1971
-
Speranza 1912 F.C. – Dinamo Santiago
-
Veloce 1910 – Rabona Via Dellacciaio
-
Voltri 87 – Pegliese
3ª Giornata – 12 Ott. 2025 / 08 Feb. 2026
-
Campese F.B.C. – Audace Campomorone
-
Dinamo Santiago – Voltri 87
-
Olimpic 1971 – Veloce 1910
-
Pegliese – Bolzanetese Virtus
-
Rabona Via Dellacciaio – Multedo 1930
-
Rossiglionese – Old Boys Rensen
-
Valsecca Sport & Fun – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Virtus Don Bosco – Speranza 1912 F.C.
4ª Giornata – 19 Ott. 2025 / 15 Feb. 2026
-
Audace Campomorone – Rabona Via Dellacciaio
-
Bolzanetese Virtus – Dinamo Santiago
-
Campese F.B.C. – Pegliese
-
Multedo 1930 – Olimpic 1971
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Rossiglionese
-
Speranza 1912 F.C. – Old Boys Rensen
-
Veloce 1910 – Valsecca Sport & Fun
-
Voltri 87 – Virtus Don Bosco
5ª Giornata – 26 Ott. 2025 / 22 Feb. 2026
-
Dinamo Santiago – Multedo 1930
-
Old Boys Rensen – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Olimpic 1971 – Voltri 87
-
Pegliese – Audace Campomorone
-
Rabona Via Dellacciaio – Bolzanetese Virtus
-
Rossiglionese – Campese F.B.C.
-
Valsecca Sport & Fun – Speranza 1912 F.C.
-
Virtus Don Bosco – Veloce 1910
6ª Giornata – 02 Nov. 2025 / 01 Mar. 2026
-
Audace Campomorone – Olimpic 1971
-
Bolzanetese Virtus – Virtus Don Bosco
-
Campese F.B.C. – Dinamo Santiago
-
Multedo 1930 – Valsecca Sport & Fun
-
Pegliese – Rabona Via Dellacciaio
-
Speranza 1912 F.C. – Rossiglionese
-
Veloce 1910 – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Voltri 87 – Old Boys Rensen
7ª Giornata – 09 Nov. 2025 / 08 Mar. 2026
-
Dinamo Santiago – Audace Campomorone
-
Old Boys Rensen – Veloce 1910
-
Olimpic 1971 – Bolzanetese Virtus
-
Rabona Via Dellacciaio – Campese F.B.C.
-
Rossiglionese – Pegliese
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Speranza 1912 F.C.
-
Valsecca Sport & Fun – Voltri 87
-
Virtus Don Bosco – Multedo 1930
8ª Giornata – 16 Nov. 2025 / 15 Mar. 2026
-
Audace Campomorone – Valsecca Sport & Fun
-
Bolzanetese Virtus – Old Boys Rensen
-
Campese F.B.C. – Virtus Don Bosco
-
Multedo 1930 – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Pegliese – Olimpic 1971
-
Rabona Via Dellacciaio – Dinamo Santiago
-
Veloce 1910 – Rossiglionese
-
Voltri 87 – Speranza 1912 F.C.
9ª Giornata – 23 Nov. 2025 / 22 Mar. 2026
-
Dinamo Santiago – Pegliese
-
Old Boys Rensen – Multedo 1930
-
Olimpic 1971 – Campese F.B.C.
-
Rossiglionese – Rabona Via Dellacciaio
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Voltri 87
-
Speranza 1912 F.C. – Veloce 1910
-
Valsecca Sport & Fun – Bolzanetese Virtus
-
Virtus Don Bosco – Audace Campomorone
10ª Giornata – 30 Nov. 2025 / 29 Mar. 2026
-
Audace Campomorone – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Bolzanetese Virtus – Speranza 1912 F.C.
-
Campese F.B.C. – Old Boys Rensen
-
Dinamo Santiago – Olimpic 1971
-
Multedo 1930 – Veloce 1910
-
Pegliese – Valsecca Sport & Fun
-
Rabona Via Dellacciaio – Virtus Don Bosco
-
Voltri 87 – Rossiglionese
11ª Giornata – 07 Dic. 2025 / 12 Apr. 2026
-
Old Boys Rensen – Audace Campomorone
-
Olimpic 1971 – Rabona Via Dellacciaio
-
Rossiglionese – Dinamo Santiago
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Bolzanetese Virtus
-
Speranza 1912 F.C. – Multedo 1930
-
Valsecca Sport & Fun – Campese F.B.C.
-
Veloce 1910 – Voltri 87
-
Virtus Don Bosco – Pegliese
12ª Giornata – 14 Dic. 2025 / 19 Apr. 2026
-
Audace Campomorone – Veloce 1910
-
Bolzanetese Virtus – Voltri 87
-
Campese F.B.C. – Speranza 1912 F.C.
-
Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun
-
Multedo 1930 – Rossiglionese
-
Olimpic 1971 – Virtus Don Bosco
-
Pegliese – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Rabona Via Dellacciaio – Old Boys Rensen
13ª Giornata – 21 Dic. 2025 / 26 Apr. 2026
-
Old Boys Rensen – Pegliese
-
Rossiglionese – Olimpic 1971
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Campese F.B.C.
-
Speranza 1912 F.C. – Audace Campomorone
-
Valsecca Sport & Fun – Rabona Via Dellacciaio
-
Veloce 1910 – Bolzanetese Virtus
-
Virtus Don Bosco – Dinamo Santiago
-
Voltri 87 – Multedo 1930
14ª Giornata – 11 Gen. 2026 / 03 Mag. 2026
-
Audace Campomorone – Multedo 1930
-
Bolzanetese Virtus – Rossiglionese
-
Campese F.B.C. – Voltri 87
-
Dinamo Santiago – Sciarbo & Cogo Calcio
-
Olimpic 1971 – Old Boys Rensen
-
Pegliese – Veloce 1910
-
Rabona Via Dellacciaio – Speranza 1912 F.C.
-
Virtus Don Bosco – Valsecca Sport & Fun
15ª Giornata – 18 Gen. 2026 / 10 Mag. 2026
-
Multedo 1930 – Bolzanetese Virtus
-
Old Boys Rensen – Dinamo Santiago
-
Rossiglionese – Virtus Don Bosco
-
Sciarbo & Cogo Calcio – Rabona Via Dellacciaio
-
Speranza 1912 F.C. – Pegliese
-
Valsecca Sport & Fun – Olimpic 1971
-
Veloce 1910 – Campese F.B.C.
-
Voltri 87 – Audace Campomorone