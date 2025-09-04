Liguria. Prevista instabilità: la rimonta anticiclonica sul Mar Mediterraneo centrale verrà già intaccata dal transito di un’ondulazione che interesserà il Nord Italia in serata, con la Liguria coinvolta solo marginalmente. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.
Previsioni meteo per giovedì 4 settembre
Cielo e fenomeni
Al mattino cieli irregolarmente velati, con qualche copertura più compatta sul Savonese costiero e con maggiori schiarite a Levante. Nel corso dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità, in particolare a Ponente, mentre i cieli risulteranno ancora una volta sereni a Levante. Nel corso della serata il passaggio dell’ondulazione favorirà lo sviluppo di precipitazioni localmente a carattere convettivo in Pianura Padana, con possibilità di un parziale interessamento dei settori padani centro-occidentali della Liguria.
Venti
Prevalentemente deboli a regime di brezza. Possibilità di qualche raffica più intensa in serata in prossimità del passaggio.
Mari
Mosso a levante in mattinata, poco mosso altrove, in calo fino a poco mosso ovunque. Localmente mosso nell’Imperiese in serata.
Temperature
Generalmente stazionarie. Costa: minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 23 e 26 gradi. Interno: minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.
Previsioni meteo per venerdì 5 settembre
Cielo e fenomeni
Possibili isolati rovesci nel corso della nottata sul settore centro-orientale della regione. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sui restanti settori per tutto il corso della giornata.
Venti
Deboli, al più moderati a rotazione ciclonica.
Mari
Generalmente mosso.
Temperature
In lieve aumento nei valori minimi, stazionarie a ponente.
Previsioni meteo per sabato 6 settembre
Mattinata prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa, aumento della copertura a partire dalle ore centrali. Venti deboli a regime di brezza; mare inizialmente mosso, in graduale scaduta fino a poco mosso. Temperature stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]