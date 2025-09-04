Premio “Top of the PID 2025”, ancora pochi giorni per votare: in finale l’impresa Aleante Engineering di Celle Ligure

Celle Ligure. Mancano ancora pochi giorni per la chiusura delle votazioni per “Top of the pid 2025”, l’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalla rete dei PID (Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio), che valorizza le soluzioni e i casi di utilizzo innovativi delle micro, piccole e medie imprese che investono in tecnologie digitali e 4.0.

Tra i finalisti dell’edizione 2025, è presente l’impresa Aleante Engineering di Celle Ligure con il progetto “Loghiro”: un sistema intelligente per il monitoraggio e la gestione automatizzata delle risorse idriche che misura – in tempo reale – livello, pressione, portata e cloro e trasmette i dati su cloud, rendendoli disponibili da remoto in modo semplice e sicuro.

Votare è semplice: basta cliccare su questo link e accedere con le proprie credenziali SPID.

La votazione è aperta fino alle 10 dell’11 settembre e la premiazione avrà luogo a Roma, dal 17 al 19 ottobre, durante “Maker Faire Rome 2025”, la manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale.

Per ogni informazione contattare il PID – Camera di Commercio Riviere di Liguria – pid@rivlig.camcom.it