Precipita dalla finestra della scuola: bimbo di 6 anni in condizioni disperate al Gaslini

Genova. Dramma questa mattina (18 settembre) a Voltri dove un bambino di circa 6 anni è caduto dalla finestra del secondo piano della scuola De Amicis, riportando ferite gravissime nell’impatto al suolo dopo un volo di circa sei metri.

Immediatamente soccorso, il piccolo è stato prima intubato per poi essere trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, fino al pronto soccorso del Gaslini, dove è giunto in condizioni disperate.

Stando alle prime ricostruzioni un testimone, un passante, avrebbe assistito alla caduta. Sul posto, oltre i soccorsi, anche la polizia che ha fatto i rilievi del caso per capire la dinamica del terribile episodio.

Intorno alle 14 è arrivata anche l’assessore alla Scuola del Comune di Genova, Rita Bruzzone, per approfondire la situazione.