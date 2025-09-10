PPI h24 ad Albenga, il primo cittadino Tomatis: “L’assemblea dei sindaci dell’11 settembre si terrà lo stesso”

Albenga. “Soddisfazione” e nessuna polemica, ma anche l’intenzione di “mantenere alta l’attenzione sul tema”, senza fare passi indietro. È la sintesi della posizione del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis in merito alla decisione di Regione Liguria di riportare sulle 24 ore l’apertura del PPI dell’ospedale ingauno, che ha nuovamente diviso la politica.

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione di riaprire il PPI di Albenga h24”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha poi voluto ripercorrere il complesso iter che ha portato alla decisione: “Il PPI di Albenga era stato aperto nel periodo estivo h.24. Il territorio si era mobilitato. Albenga ha convocato 2 commissioni sanità e partecipato alla commissione sanità regionale per chiedere di disporre l’apertura h24 tutto l’anno. I consiglieri e assessori regionali eletti in provincia di Savona si erano espressi favorevolmente, ma successivamente il PPI di Albenga era stato chiuso nelle ore notturne. Quindi, l’annuncio della decisione della Regione di riportare operativo h24 il PPI”, ha spiegato il sindaco.

“Si tratta di un risultato molto importante per la nostra comunità. Avere un Punto di Primo Intervento aperto 24 ore su 24 significa poter garantire un’assistenza adeguata alle patologie di bassa complessità e, allo stesso tempo, alleggerire il carico del Pronto Soccorso di Pietra Ligure attraverso una gestione più equilibrata dei pazienti. Come abbiamo più volte sottolineato, tutto questo è fondamentale anche per le Pubbliche Assistenze, che non dovranno affrontare lunghe tratte per il trasporto dei pazienti meno gravi e potranno così rimanere operative sul territorio senza rischiare di sguarnirlo”, ha aggiunto il sindaco.

E proprio il primo cittadino ingauno aveva convocato un’assemblea dei sindaci del territorio, fissata il prossimo 11 settembre per trovare una posizione unitaria sul tema PPI ma, nonostante il dietrofront regionale, l’incontro si terrà lo stesso: “La riunione si terrà comunque, perché è fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’ospedale di Albenga e sul futuro dei servizi sanitari del territorio”, ha concluso Tomatis.