PPI h24 ad Albenga, Attardo (Uil Fpl): “Scelta di responsabilità per i cittadini e continuità lavorativa per gli operatori” 

Albenga. “Siamo molto soddisfatti della decisione presa dalla Regione Liguria circa la riapertura del Punto di Primo Intervento ad Albenga h24”.

Lo ha dichiarato Davide Attardo, segretario territoriale Uil Fpl Ponente Ligure, che ha proseguito: “Regione Liguria ha preso atto che l’ambulatorio non ha le stesse potenzialità del PPI e che l’utente non si sarebbe più recato presso il presidio albenganese”.

“La Uil-Fpl ha espresso fin da subito la contrarietà alla chiusura del servizio nelle ore notturne, poiché i numeri ci sono: in soli otto mesi ci sono stati oltre 10mila accessi da parte dell’ utenza. Il servizio è indispensabile per il cittadino e siamo soddisfatti che la nostra denuncia sia servita a fare cambiare idea alla Regione Liguria. Continueremo a batterci per la potenzialità dell’ospedale di Albenga e non staremo in silenzio”.

La preoccupazione di Uil Fpl è stata fin da subito rivolta al futuro del personale: “Sono soddisfatto, ora il personale può trovare la continuità lavorativa nel servizio di appartenenza”, ha concluso Attardo.