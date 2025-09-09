Ppi Albenga, Arboscello (PD): “Bucci faccia pace con il cervello, servono certezze su personale e organizzazione”

Albenga. “Bucci faccia pace con il cervello e chiarisca come vuole gestire la sanità a Savona. Un giorno dice che riapre i pronto soccorsi, poi dice che riapre il Punto di primo intervento di Albenga 12 ore al giorno, conferma questa impostazione e poi cambia di nuovo idea e torna a parlare di un PPI H24”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sulla riapertura h24 del PPI Albenga, in replica al presidente Bucci.

“Premesso che il Punto di primo intervento è un presidio fondamentale per il territorio che va garantito, ma per l l’ennesima volta ci troviamo di fronte a un annuncio senza fondamenta, visto che non si parla del personale che ne garantirà l’apertura e come sarà organizzato il servizio”.

“Ad oggi Bucci non fa riferimento al personale che ne garantirà l’apertura e in che modalità”.

“Riconosciamo l’importanza di questo presidio, ma la sua apertura non deve compromettere la funzionalità del pronto soccorso di Pietra ligure con medici e infermieri costretti a fare doppi turni per coprire entrambi le strutture. Vogliamo certezze per non assistere nei prossimi giorni all’ennesima giravolta” conclude il consigliere regionale PD.