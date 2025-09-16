  • News24
Poste Italiane, al via le assunzioni per operatori di sportello: candidature entro il 21 settembre

Per le categorie previste dalla legge 68/99

Savona. Poste Italiane ricerca in provincia di Savona operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 68/99 da inserire presso gli uffici postali del territorio.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

È possibile inviare la propria candidatura online entro il 21 settembre dal sito poste.it, alla voce “posizioni aperte” di questa pagina web.

Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale, è iscritto al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea.

