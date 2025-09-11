Possibile riattivazione del corso di laurea per fisioterapisti al Santa Corona, il Comune: “Notizia positiva”

Pietra Ligure. “Apprendiamo positivamente la notizia, secondo cui si aprirebbe, nelle prossime settimane, uno spiraglio per la riapertura del corso di laurea per fisioterapisti presso il Santa Corona (questa mattina c’è stato un acceso botta e risposta tra i consigliere regionali di AVS Jan Casella ed FdI Rocco Invernizzi sul tema)”.

Lo hanno dichiarato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ed il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Quantomeno, – hanno proseguito, – apprezziamo il tentativo di riattivare, dal prossimo anno, quello che consideriamo, ed è sempre stato, un punto di eccellenza del presidio ospedaliero pietrese. Sulla vicenda ci eravamo espressi in maniera chiara e concreta da subito, arrivando anche a porre direttamente un interrogazione all’assessore Nicolò alcuni mesi orsono quando, appunto, se ne paventava la chiusura”.

“Speriamo che questa rinnovata e ritrovata volontà si possa tradurre in un atto formale e concreto. Speranza questa che fa il paio, inevitabilmente, con quella di rivedere riattivato il nostro punto nascite, servizio essenziale che la Regione stessa ha contemplato nel suo recente piano socio-sanitario e che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, sarebbe una risposta importante che il nostro territorio aspetta ormai da anni”, hanno concluso De Vincenzi e Liscio.