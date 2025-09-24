Porta a porta Savona, Russo in via Calamaro. I residenti: “Mai visti così tanti topi, ce li troviamo anche in giardino”

Savona. “Non abbiamo mai visto così tanti topi come in quest’ultimo periodo. E’ urgente intervenire. Ce li ritroviamo anche in giardino e sui palazzi”. La richiesta è stata presentata al sindaco Marco Russo dai residenti della zona di via Calamaro questa mattina durante un incontro organizzato con i cittadini. “Noi provvediamo alla derattizzazione – replica Russo -, ma anche i privati devono fare la loro parte. Per la riqualificazione delle aree Mottura e Fontana è in corso un dialogo per trasformarle in un parcheggio, chiederemo anche a loro un intervento per la pulizia”.

E’ stato sollevato anche il tema dei sacchi di plastica “sfusi”: “Rimangono lì e i gabbiani li aprono e i rifiuti si spargono per terra“. Sul punto il sindaco ha spiegato: “Stiamo ragionando come migliorare la situazione”.

I cittadini si sono anche lamentati del mancato ritiro di domenica e anche nei giorni successivi. Russo ha precisato: “Nell’ordinanza avevamo invitato i cittadini che avevano già esposto a togliere i rifiuti. E’ chiaro che serve un’informazione più capillare. La società non ha previsto il ritiro, abbiamo chiesto alla società di migliorare su questo aspetto”. La plastica., che ancora questa mattina dopo tre giorni era vicino ai bidoni, è stata poi ritirata intorno all’una di oggi in tutto il quartiere.

Oltre alla differenziata alcune mamme presenti hanno anche parlato delle scuole Astengo e chiesto di provvedere per migliorare le condizioni: “Un piano e il cortile sono inagibili”.

Il tema dei topi e dei rifiuti, insieme alla viabilità alla Conca Verde e alla sicurezza a Villapiana, è stato affrontato anche questa mattina durante l’appuntamento in programma alle 8 organizzato dal Partito Democratico “caffè con il sindaco”, in via Ratti. All’incontro con Marco Russo erano presenti una ventina di persone, molti Dem.

La prima richiesta, dal referente del comitato di quartiere della Conca Verde, è stata quella di provvedere alla manutenzione delle strade: “La strada è piena di detriti ed è pericolosa, ci sono anche tanti cinghiali. Siamo dimenticati dalle istitutuzioni. L’acqua piovana deve essere fatta confluire in più spazi”.