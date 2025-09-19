Porta a porta Savona: “Possibile riduzione Tari dal 2027”. Il recupero degli abbandoni costa 1000 euro al giorno

Savona. “Raccolta differenziata al 69,4%, in calo il numero di segnalazioni al numero verde con tempi di attesa di un minuto, ancora da migliorare i dati sui mancati ritiri (la media tra metà di luglio e metà di agosto era di 650 segnalazioni a settimana, nell’ultimo mese si è dimezzata), 1000 euro al giorno per il recupero degli abbandoni”.

Il punto sul servizio di raccolta rifiuti a Savona è stato fatto questa mattina dall’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle. Il porta a porta è ormai attivo da due mesi: è stato introdotto a metà luglio nei quartieri di levante della città e dopo due settimane anche in quelli di ponente.

“I nostri operatori – prosegue Valle – hanno incominciato a imparare meglio le peculiarità del servizio, abbiamo ripensato più volte alle zone critiche per essere più incisivi sulle mancate raccolte. Oggi il 95% delle segnalazioni vengono risolte il giorno stesso“.

Secondo i dati forniti da Sea-s, ad agosto sono stati conferiti in discarica 786 tonnellate di rifiuto secco in meno rispetto allo stesso mese del 2024 (654 t contro 1.440t). Dall’avvio del nuovo sistema i i rifiuti smaltiti in discarica sono diminuiti di 1416 tonnellate.

Il sindaco Marco Russo ha aggiunto: “C’è ancora molto da migliorare, ma la fase di avvio sta andando a regime. Non significa che va bene, ma siamo nelle condizioni di aprire una seconda fase. I dati ci dicono che c’è un trend positivo. C’è una forte presa di coscienza della scommessa che la città sta cercando di vincere”.

Nella fase2 – spiega l’assessore Barbara Pasquali – “affrontiamo più incisivamente tre tematiche fondamentali: la lotta agli abbandoni; l’aiuto ai cittadini a rispettare ancora di più le regole; il miglioramento del decoro della città, perché non c’è dubbio che, sebbene il porta a porta non sia amico del decoro, su questo aspetto si può e si deve migliorare. Oltre alle azioni che Sea-s metterà in campo sarà molto importante anche il dialogo che vogliamo portare avanti con i cittadini”.

Saranno installati 160 nuovi cestini gettacarta: “Abbiamo rilevato che spesso sono stracolmi. Molti cestini vecchi sono ancora decorosi e stiamo valutando una copertura per evitare di introdurre sacchi”, evidenzia Valle.

Tabella dal sito di Sea-s

Sarà ripensato il servizio di spazzamento manuale ed è già in corso il posizionamento degli archetti per delimitare area di conferimento delle isole condominiali: “Spesso sono frutto di ulteriori abbandoni e attira anche conferimenti errati. Così evitiamo anche che il vento possa spostare i bidoni”.

Relativamente agli abbandoni e ai conferimenti errati: “Verranno applicati i cartellini gialli sui sacchetti esposti in modo errato. Servono per informare l’utente, dopo questo passo se non viene posto rimedio può seguire una sanzione. Le regole del porta a porta sono dettate da un’ordinanza”.

Il cartellino giallo che verrà applicato sui sacchi

E’ stato avviato il monitoraggio del territorio soprattutto nelle aree della città maggiormente colpite dai fenomeni di abbandono: sono state elevate 11 sanzioni dai primi giorni di luglio ad oggi (50 euro ciascuna). “Si è trattato di casi davvero eclatanti, con abbandoni deliberatamente contrari alle regole del porta a porta. C’è chi ha paura di essere schedato quando inserisce la tessera – spiega il comandante della polizia locale, Igor Aloi -, o chi è contrario al sistema e lasciava il sacco vicino al contenitore del vetro, o si è dimenticato la chiave. Intensificheremo i nostri controlli per essere maggiormente incisivi”.

Sulla riduzione della Tari: “Stiamo commentando dati di soli due mesi – spiega Russo -, è presto per tirare le fila. Quello di oggi è uno step, si faranno valutazioni tenendo conto del costo del servizio che deve migliorare sotto tanti profili. Il risparmio ottenuto da una parte serve a compensare i costi. Sappiamo che questo ci porterà alla tariffa puntuale, ma siamo all’inizio di un percorso”. Valle chiariscce: “Il beneficio di oggi si sentirà nel 2027, le riduzioni in bolletta vengono decise da Arera”.

Per quanto riguarda il personale Valle aggiunge: “Rispetto al vecchio servizio c’è sempre un incremento di personale che è avvenuto gradualmente negli anni precedenti e oggi stiamo stabilizzando molte delle risorse ma non abbiamo una carenza di personale“, conclude.