  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attesa

Porta a porta, i commercianti di corso Tardy e Benech: “Togliere i bidoni davanti alle attività, oltre un mese che chiediamo di spostarli”

La richiesta è quella di spostarli dove prima c'erano i cassonetti: "Non possiamo tenerci la spazzatura davanti alla porta"

Generico settembre 2025

Savona. “Chiediamo che i bidoni condominiali vengano spostati dove prima c’erano i cassonetti così da non averli davanti alle porte delle nostre attività”. I commercianti del controviale di corso Tardy e Benech rinnovano la richiesta avanzata più volte a Sea-s e al Comune.

Domani si terrà un sopralluogo del Comune congiunto con Sea-s e le associazioni di categoria per risolvere la questione e soddisfare la richiesta degli esercenti.

E’ una situazione che non so descrivere, tra sacchi fuori dai bidoni e mancati ritiri ci sono giornate che non posso manco tenere la porta aperta – commenta la parrucchiera -. Ci avevano promesso che li avrebbero spostati più di un mese fa e stiamo ancora aspettando. Non ne possiamo più. Non so quante pec ho mandato e nessuno mi ha mai risposto”.

Fa eco il responsabile dell’Ekom: “E’ un disastro. Abbiamo la spazzatura davanti, topi che girano tra i sacchi. Più volte ho segnato la necessità di fare con urgenza una pulizia dell’area dei bidoni, ma non ho avuto risposta. Io non posso mettermi a fare lo spazzino”.

Non possiamo aprire i negozi con la spazzatura davanti – dice la titolare di Crystal Nails – e non posso neanche tenermela in negozio. Al telefono non rispondono e non posso neanche perdere tempo ad aspettare, ho il mio lavoro da fare. Il centro è pulito, qui è una discarica.

Sulla questione è intervenuta anche Alessandra Cirio di Confartigianato Savona: “Il 13 agosto abbiamo concordato con l’assessore Pasquali di spostare i bidoni condominiali dove prima c’erano i cassonetti in modo che spazzatura e odori, insietti non fossero a due metri o anche meno dalle porte dei negozi. Si aspettava un sopralluogo di Sea-s, ma siamo ancora fermi qui“.

“Oggi è il 23 settembre, sono riprese le scuole – aggiunge Cirio -, le ferie sono finite e la situazione si è ulteriormente aggravata. I commercianti non ce la fanno più, domani ci sarà il sopralluogo e speriamo di arrivare a una soluzione. E’ una zona che va attenzionata, qui c’è il cuore della piccola e media impresa savonese e va preservata”.

“Purtroppo la nostra richiesta non era riuscita ad andare in porto nel periodo in cui è stata avanzata – aggiunge Carlomaria Balzola, presidente di Fipe – per la stagione o per la precedente impostazione, adesso ci ritroveremo domani sia con l’assessore che Sea-s per capire il da farsi perchè la situazione è difficoltosa. Speriamo di riuscire ad avere le modifiche richieste perchè ci sono forti criticità, abbiamo proposto una soluzione concreta”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.