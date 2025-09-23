Porta a porta, i commercianti di corso Tardy e Benech: “Togliere i bidoni davanti alle attività, oltre un mese che chiediamo di spostarli”

Savona. “Chiediamo che i bidoni condominiali vengano spostati dove prima c’erano i cassonetti così da non averli davanti alle porte delle nostre attività”. I commercianti del controviale di corso Tardy e Benech rinnovano la richiesta avanzata più volte a Sea-s e al Comune.

Domani si terrà un sopralluogo del Comune congiunto con Sea-s e le associazioni di categoria per risolvere la questione e soddisfare la richiesta degli esercenti.

“E’ una situazione che non so descrivere, tra sacchi fuori dai bidoni e mancati ritiri ci sono giornate che non posso manco tenere la porta aperta – commenta la parrucchiera -. Ci avevano promesso che li avrebbero spostati più di un mese fa e stiamo ancora aspettando. Non ne possiamo più. Non so quante pec ho mandato e nessuno mi ha mai risposto”.

Fa eco il responsabile dell’Ekom: “E’ un disastro. Abbiamo la spazzatura davanti, topi che girano tra i sacchi. Più volte ho segnato la necessità di fare con urgenza una pulizia dell’area dei bidoni, ma non ho avuto risposta. Io non posso mettermi a fare lo spazzino”.

“Non possiamo aprire i negozi con la spazzatura davanti – dice la titolare di Crystal Nails – e non posso neanche tenermela in negozio. Al telefono non rispondono e non posso neanche perdere tempo ad aspettare, ho il mio lavoro da fare. Il centro è pulito, qui è una discarica.

Sulla questione è intervenuta anche Alessandra Cirio di Confartigianato Savona: “Il 13 agosto abbiamo concordato con l’assessore Pasquali di spostare i bidoni condominiali dove prima c’erano i cassonetti in modo che spazzatura e odori, insietti non fossero a due metri o anche meno dalle porte dei negozi. Si aspettava un sopralluogo di Sea-s, ma siamo ancora fermi qui“.

“Oggi è il 23 settembre, sono riprese le scuole – aggiunge Cirio -, le ferie sono finite e la situazione si è ulteriormente aggravata. I commercianti non ce la fanno più, domani ci sarà il sopralluogo e speriamo di arrivare a una soluzione. E’ una zona che va attenzionata, qui c’è il cuore della piccola e media impresa savonese e va preservata”.

“Purtroppo la nostra richiesta non era riuscita ad andare in porto nel periodo in cui è stata avanzata – aggiunge Carlomaria Balzola, presidente di Fipe – per la stagione o per la precedente impostazione, adesso ci ritroveremo domani sia con l’assessore che Sea-s per capire il da farsi perchè la situazione è difficoltosa. Speriamo di riuscire ad avere le modifiche richieste perchè ci sono forti criticità, abbiamo proposto una soluzione concreta”.