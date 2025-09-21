Pontida, oltre 500 liguri al raduno della Lega. Rixi :”La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista”

Pontida. Oltre 500 i liguri, tra militanti e sostenitori, che hanno partecipato al raduno della Lega a Pontida (in provincia di Bergamo).

“Un’onda ligure ha travolto Pontida! Con oltre 500 militanti e sostenitori arrivati da ogni provincia, la nostra regione ha portato energia, passione e orgoglio al più grande appuntamento dell’anno per la Lega. Decine di auto private e numerosi pullman partiti da Imperia, Savona, Genova e La Spezia hanno dato vita a una carovana straordinaria, segno tangibile di quanto crediamo e investiamo nel progetto politico della Lega e del suo futuro. La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista, portando la voce dei territori e l’orgoglio di una comunità che guarda avanti con entusiasmo e determinazione.” Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Tra i savonesi presenti Maurizio Scaramuzza, Silvano Molinas, segretario cittadino Giorgio Calabria, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, la consigliera regionale Sara Foscolo e e il sindaco di Loano, Luca Lettieri.