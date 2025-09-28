Polizia Provinciale, via al ripristino. Castellini: “Risultato tangibile per i cittadini”

Savona. “Ringrazio il Presidente della Provincia per aver ascoltato e preso a cuore la mia proposta (e quella del consigliere Demis Aghittino) per l’attivazione delle pratiche di ripristino di questo corpo essenziale. Questa riapertura è il risultato tangibile di un lavoro di squadra e di una costante attenzione alle reali esigenze del nostro territorio e dei cittadini. Quando si collabora, si raggiungono risultati significativi”. Lo fa sapere il vicepresidente della Provincia di Savona e sindaco di Stella Andrea Castellini.

“Un messaggio ai polemici. a chi preferisce la polemica ai fatti, come fa solitamente il consigliere Mirri, ribadisco: siamo sempre disponibili per un confronto costruttivo su questo e altri argomenti importanti. La Provincia è a Palazzo Nervi, in via Sormano 12”, aggiunge.

“Purtroppo, è più semplice provocare a distanza che sedersi al tavolo per lavorare insieme. Noi andiamo avanti, con impegno e a favore della comunità e del nostro territorio”, conclude Castellini.