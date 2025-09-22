Pioggia di risultati per l’Atletica Varazze ai campionati regionali individuali cadetti a Genova

Varazze. Se la sono cavata bene i giovani atleti varazzini ai campionati regionali individuali cadetti che si sono svolti a Genova in questo fine settimana appena concluso. Un weekend di risultati importanti per l’Atletica Varazze. Sono stati infatti 5 i titoli regionali.

Nella giornata di sabato Stefano Canepa si è qualificato nella finale degli 80 m vincendo il titolo di campione regionale con il tempo di 9.40 e, grazie a questa vittoria, il 4 ottobre andrà a Viareggio, ai campionati nazionali cadetti insieme a Giacomo Fiorito che ha vinto il titolo regionale sia nei 300 hs con 42,13, sia nei 100hs con il tempo 14:43 con nuovo primato personale in entrambe le gare.

A Viareggio, anche il multi atleta Daniel Fazio che, dopo il titolo nelle prove multipla, ha conquistato ieri altri due titoli regionali nel lungo con un ottimo salto di 6,26 e nel giavellotto con la misura di 47,94 (nuovo pb e record sociale). Edoardo Luciano: ottimo salto triplo ed è secondo con misura mt 10,96 mentre nel peso è quinto con la misura di 9,59 mt. Lara Fredianelli sfiora di poco la finale ed è settima negli 80 m con 11.23 e nei 300 ha stabilito un nuovo primato personale con 47,72. Giulia Battistini, ottava nel lungo con 3,94 e negli 80 il tempo di 11,92. AnnaViola Bruzzone negli 80 mt ha corso in 12.05 e nei 300 in 48,63.

Bravissimi anche i mezzofondisti. Matteo Del Gobbo ha stabilito il primato personale sui 1000 di oltre 6 secondi con il tempo di 3:01.61e anche nei 2000 con 6:49.14. Irene La Torre, settima nei 1000 con il tempo 3:17.53 mentre nei 2000 ha stabilito il personale con 7:26.63.