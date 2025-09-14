Pietra Ligure vincente al debutto in campionato, Andrea Moraglia: “Successo frutto di volontà e sacrificio”

Pietra Ligure. Ottimo inizio di stagione per il Pietra Ligure che, dopo aver superato il primo turno in Coppa Italia, ha esordito con una vittoria anche in campionato, regolando col risultato di 2 a 1 l’ambiziosa neopromossa Millesimo.

C’era curiosità intorno al debutto del Pietra, non per il suo valore tecnico ma per come avrebbe affrontato questo nuovo campionato. “Eravamo curiosi anche noi, perché l’impatto col campionato è diverso da quello con la coppa – conferma mister Andrea Moraglia -, quindi eravamo curiosi di capire di che pasta siamo fatti. Oggi, contro una squadra molto importante cui faccio i complimenti, è stata una bellissima partita. Il tasso tecnico di questa squadra non lo scopriamo oggi, però se non ci abbiniamo volontà, cuore e voglia di sacrificarsi i risultati non possono arrivare. Se tutti abbiamo questo spirito, unito alla qualità, allora possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

I biancocelesti hanno saputo reagire alla grande ad un inizio difficile, dato che si sono ritrovati in svantaggio dopo nemmeno trenta secondi di gioco. “Poteva anche finire in maniera diversa. Prendere gol dopo pochi secondi poteva condizionarci in maniera più pesante – sottolinea l’allenatore pietrese -, invece siamo usciti piano piano, abbiamo trovato le nostre certezze, abbiamo conquistato un po’ di campo e la partita ce la siamo giocata nella maniera corretta”.

“Non mi ero ancora sistemato in panchina che abbiamo preso questo gol, quindi è normale che condizioni mentalmente – ribadisce Moraglia -. Oggi avevamo di fronte una squadra di valore, ma questo campionato è pieno di squadre importanti. Ci sta andare a soffrire, ma ne siamo usciti bene sotto tutti i punti di vista. Siamo contenti, lavoreremo su quelle cose che non sono andate bene. Guardiamo avanti con fiducia”.

Oggi Pili è stato schierato terzino, mentre il 2007 Siriu è stato inserito in mediana, segno che i giovani continuano a dare belle risposte. “Avevamo qualche difficoltà in quella zona e sapevo che Filippo poteva tranquillamente farlo, chiedendogli cose differenti, e lo ha fatto bene – afferma il mister -. Giovani ne abbiamo tanti e di grandi qualità; mi piace il loro atteggiamento perché non sbagliano un allenamento, quindi siamo tranquilli quando li mandiamo in campo. Abbiamo una squadra importante quindi devono sgomitare per farsi spazio, però non abbiamo nessuna remora a metterli in campo, in qualsiasi posizione. Andiamo avanti sereni”.

La prestazione in fase difensiva è stata particolarmente positiva. “Sulla qualità dei nostri difensori credo che ci siano pochi dubbi. La fase difensiva deve essere un lavoro di squadra che parte dagli attaccanti, tutti si devono sacrificare e questo è un principio che i ragazzi hanno molto chiaro. Quando abbiamo noi la palla e dobbiamo costruire voglio personalità e coraggio da parte loro, perché ce l’hanno nelle loro corde. Con questi principi possiamo fare bene” conclude Moraglia.