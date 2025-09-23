Pietra Ligure piange la scomparsa di Afra, storica commerciante del centro storico

Pietra Ligure. Si è spenta all’età di 94 anni Afra Giulia Valetti, conosciuta da tutti a Pietra Ligure semplicemente come Afra. Storica commerciante, aveva aperto nel 1962 l’omonima attività di abbigliamento che negli anni è diventata un punto di riferimento per intere generazioni di clienti.

Una vita trascorsa tra il lavoro e l’amore per la famiglia. Nei giorni scorsi il negozio ha ricevuto un importante riconoscimento, vincendo il primo premio come miglior vetrina della manifestazione “Dolcissima Pietra”.

Negli ultimi anni l’attività è stata portata avanti dalla nuora Rosella, che ha raccolto l’eredità professionale della suocera.

Afra lascia i figli Eugenio e Germana, la nuora Rosella, i nipoti Debora con Renè e il piccolo Andrea, Francesca, Giulia e Francesca, la cognata Ida, i nipoti Mariagrazia e Claudio e una grande famiglia che le è sempre stata accanto

I funerali di Afra Giulia Valetti sono fissati per mercoledì 24 settembre alle 15 presso la Parrocchia N.S. del Soccorso a Pietra Ligure. Il Santo Rosario sarà recitato martedì 23 settembre alle ore 18 nella camera mortuaria dell’Ospedale Santa Corona. Dopo la cerimonia, Afra riposerà nel cimitero di Pietra Ligure.