Pietra Ligure, il 26 settembre l’inaugurazione della palestra a cielo aperto al Parco Negro

Pietra Ligure entra nella grande palestra a cielo aperto di “Sport e Salute”. Il Comune savonese, infatti, aderisce al progetto “Sport di TUTTI – Parchi”, ideato da Sport e Salute e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata venerdì 26 settembre, alle 11.30, presso il parco pubblico “Dottor Giacomo Negro”, storico sindaco di Pietra Ligure.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Pietra Ligure, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L’area attrezzata digitalizzata (in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese) si trova nell’area del Parco Negro e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Pietra Ligure si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle Asd del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use.

Pietra Ligure, con una popolazione di circa 8.500 abitanti, si inserisce così nel progetto “Sport di Tutti – Parchi” con l’installazione di un modello progettuale di tipo Large.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di “Sport di Tutti – Parchi” al Parco Negro, sarà venerdì 26 settembre alle 11.30, quando si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con Michela Carfagna, coordinatore regionale di “Sport e Salute”, che farà da moderatore, interverranno infatti, il consigliere delegato allo sport Michela Vignone, il rappresentante di Anci Marisa Pastorino ed i presidenti dell’Asd Identity Dance School Joele Ciocca e dell’Asd Il Corpo Rosy Prette.

Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.