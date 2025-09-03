  • News24
Pietra Ligure celebra Nostra Signora del Soccorso. E nel weekend la sagra di fine estate

Festa "Au Succursu", in programma sabato 6 e domenica 7 settembre: lunedì 8 le celebrazioni

Pietra Ligure. Lunedì 8 settembre la Parrocchia pietrese celebrerà la festa patronale dedicata a Nostra Signora del Soccorso.

Durante la Santa Messa Solenne delle ore 20:45 verrà celebrato il 25°anniversario della Vita Religiosa del Parroco, seguirà alle 21:30 la processione con i Crocifissi di Santa Caterina e Santo Stefano accompagnata dalle musiche della Banda Moretti.

Al termine rinfresco conviviale di fronte alla chiesa.

La celebrazione vedrà una “anteprima” con la festa di fine estate “Au Succursu”, in programma sabato 6 (dalle 18.00) e domenica 7 settembre (dalle 16.00) nell’area del campo sportivo della parrocchia. Spazio al mercatino dell’artigianato e dell’agroalimentare, nel pomeriggio degustazioni a base di fugassin con pancetta, gorgonzola o nutella.

Dalle 18 e 30 apertura degli stand gastronomici, con ravioli al ragù o burro e salvia, gnocchi al pesto, salsiccia con patatine, ma anche grigliata mista di carne con patatine, aggiughe impanate, oltre a vino e bevande (previsto servizio di asporto).

Non mancherà l’intrattenimento musicale con Luciano Pesce.

“Un ultimo e significativo appuntamento estivo per la nostra parrocchia – ha affermato Fra Girolamo. –. Una festa conviviale che anticipa l’importante momento religioso dedicato alla Nostra Signora del Soccorso. L’invito, quindi, è quello di venire a degustare i nostri piatti e trascorrere una serata in compagnia”.

“E vi aspettiamo per le celebrazioni di lunedì 8 settembre”.

“Per tutte queste iniziative rivolgo un sentito ringraziamento ai nostri fedeli e alla nostra comunità parrocchiale” conclude il frate della parrocchia pietrese.

