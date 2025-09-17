Pietra, completati i lavori di riqualificazione di via della Cornice: “L’accesso alla scuola ora più sicuro e funzionale”

Pietra Ligure. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, sono stati completati i lavori di riqualificazione estetica e funzionale di via della Cornice a Pietra Ligure, nel tratto prospicente l’accesso alla scuola dell’infanzia “Zenobia Martini” e alla scuola primaria “Dottor Sordo”.

L’intervento, dal costo complessivo di 120 mila euro finanziato con fondi propri comunali, ha interessato il completamento del marciapiede di via della Cornice, la realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale rialzato, il rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido e dei sottoservizi di via Cecilia Clemente, l’accesso alle scuole e al Giardino botanico, e l’asfaltatura dell’intero tratto di via della Cornice, con l’apposizione di segnaletica orizzontale adeguata con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini, rendendo più visibili i punti di attraversamento e le aree dove si muovono e fornire indicazioni sul limite di velocità per gli automobilisti.

“Siamo contenti che al rientro a scuola alunni e genitori abbiano trovato una zona di accesso completamente riqualificata, più sicura e funzionale – commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola – Un intervento di riqualificazione urbana, appositamente pianificato durante le vacanze estive per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza dei bambini, che ha migliorato l’area sia dal punto di vista funzionale che estetico, inserendosi all’interno di una visione del paese che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano”.