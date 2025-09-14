Petizioni contro il ponte sullo Stretto, presente anche Patto per il Nord

Savona. Anche nel savonese, Patto per il Nord ha preso parte ai gazebo e ai banchetti organizzati per dire “no” al ponte sullo Stretto di Messina.

“Ieri in tutto il nord sono state organizzate tra gazebo e banchetti 60 postazioni con lo scopo di raccogliere firme contro la costruzione del ponte sullo Stretto – ricordano dal direttivo provinciale del movimento – Il banchetto è stato molto frequentato, vuoi per la curiosità (è la prima volta che usciamo in strada) ma soprattutto per confrontarsi con noi”.

“Le lagnanze sono tante: i savonesi lamentano di essere amministrati male, ma in generale la gestione sanitaria, la viabilità, il continuo poltronificio in Regione Liguria sono stati posti sul banco degli imputati”.

“Abbiamo dimostrato in tutto il Nord che un alternativa alle destre e alle sinistre c’è e che l’autonomia, il federalismo, il ‘padroni a casa nostra’, bandiere ammainate dalla Salvini Premier, tornano a sventolare alte e libere in tutto il Nord”.